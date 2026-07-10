La figura gringa de los portavoces llega al gobierno de Abelardo: ¿cómo funcionará y quiénes serán?

El gobierno entrante de Abelardo de la Espriella tendrá voceros presidenciales centralizados. Desde el jueves, anunciaron que solo habría dos voceros autorizados para emitir declaraciones oficiales en representación del Gobierno entrante: el abogado Miller Soto, con experiencia en comunicación pública, y la periodista Carolina Gómez. Pero, ¿qué implica esta decisión? Hay casos similares en otros países. Las comunicaciones de la presidencia de De la Espriella vendrán de la Oficina de Vocería Oficial del Gobierno de Colombia y de la Oficina de Prensa. Según dijeron de su equipo, para “garantizar que la información llegue a los colombianos de manera oportuna, precisa, coherente y por los canales institucionales establecidos. Dijeron, a su vez, que el gabinete ministerial y las demás entidades del gobierno mantendrán este esquema de comunicación, centralizando sus pronunciamientos oficiales a través de la Oficina de Vocería Oficial. “Cualquier información difundida por personas distintas a los voceros oficialmente designados no representa la posición oficial del gobierno del presidente electo”. Le puede interesar: Germán Calderón España será el director de la Agencia de Defensa Jurídica del Estado en el Gobierno de Abelardo Esta sería una movida para cuidar las comunicaciones gubernamentales y evitar contradicciones o crisis por la información compartida. Y, según esta última frase, esto le quitaría poder a los ministros y otros miembros del gobierno de hablar con la prensa o emitir pronunciamientos oficiales que no pasen por los voceros.

El antecedente de Gustavo Petro con el control de la información

El mismo Petro intentó, al final, centralizar sus comunicaciones a través del jefe de comunicaciones, Andrés Hernández. Todo por el escándalo de la jefe del Fondo Adaptación, Angie Rodríguez, que habló con los medios de comunicación de presuntos manejos irregulares en el gobierno, sin autorización del presidente. Esto generó que los ministros no pudieran emitir pronunciamientos oficiales sin la aprobación de Hernández o del presidente. Otro obstáculo fue que el presidente Petro tuvo control absoluto sobre su cuenta de X, lo que generó diferentes dificultades. No era claro si las posturas del presidente eran las del gobierno, y las locuras que escribió llegaron hasta el punto de generar crisis diplomáticas. Una de ellas fue con Estados Unidos cuando, en horas de la madrugada, Petro devolvió un vuelo con deportados de ese país, pasando por encima de todos los canales diplomáticos. Esto generó un choque directo con la administración Trump y una relación tensa que se mantiene hasta hoy, pese a que Petro haya ido de visita a la Casa Blanca en febrero.

El modelo de la Casa Blanca en EE. UU.

Estados Unidos es un referente de esta figura de vocero oficial que habla con la prensa. Allá es el secretario/a de prensa de la Casa Blanca. Allá, la función principal de la Secretaría de Prensa es ser portavoz del Gobierno ante los medios de comunicación. Actualmente, la secretaria de la administración de Donald Trump se llama Karoline Leavitt, y se le suele ver detrás de un atril comunicando la agenda y las políticas del presidente, así como respondiendo preguntas de periodistas en ruedas de prensa. Por tratarse de la Casa Blanca, a estos espacios suelen acudir periodistas de medios de todo el mundo. Estas suelen ser diarias, por lo que el gobierno y la prensa interactúan directamente de manera permanente. En ese sentido, esta es una de las posiciones más importantes del gobierno norteamericano, ya que los secretarios de prensa responden a las preguntas difíciles y son expertos en manejar crisis gubernamentales con herramientas comunicativas. También suele reflejar el tono con el que un gobierno trata con la prensa, que en el caso de la administración Trump suele ser confrontativo.

Los paralelos con Manuel Adorni en Argentina y el sistema español

Otro que manejó el tono así fue Manuel Adorni, exvocero presidencial de Javier Milei en Argentina. Desde ese rol, se caracterizó por un estilo directo y burletero con los periodistas en las ruedas de prensa. Se convirtió, por ahí derecho, en el jefe de gabinete del presidente argentino. En otras palabras, llegó a ser una de las fichas clave del gobierno de Milei, uno de sus hombres de confianza. No obstante, a finales de junio salió del cargo por un escándalo de presunta corrupción. También existe en otros países como España. Allá le corresponden funciones similares a las que tendrán los voceros del presidente De la Espriella, como la coordinación de la política informativa del Gobierno, la elaboración y difusión de los comunicados oficiales, reseñas de los consejos de ministros, la gestión de la comunicación ante situaciones de alerta nacional, entre otras. Le puede interesar: Primicia | Uno de los primeros actos de De la Espriella será derogar los 22 “territorios federales” que deja Petro amarrados

Los retos de Miller Soto y Carolina Gómez con la prensa colombiana

En el caso de Colombia, Carolina Gómez es periodista y viene de ejercer el oficio por varios años, por lo que sabe cómo relacionarse con los medios, y se reitera que Miller Soto cuenta con experiencia en comunicación pública. De hecho, fue una de las figuras clave en la campaña presidencial de De la Espriella. Falta ver cómo será el tono con el que se relacionarán con los medios, con los que De la Espriella fue crítico en campaña y con los que tuvo altercados como la confrontación con la periodista María Lucía “Malú” Fernández en Noticias Caracol. Si bien una cosa es la campaña y otra gobernar, si el gobierno de De la Espriella ha tenido a gobiernos como los de Trump y Milei de referentes para otros temas, podría ocurrir algo parecido en las relaciones con los medios. Otro asunto es que esas ruedas de prensa por parte de un vocero no suelen darse en Colombia, y, si las hay, son esporádicas. Aunque existe la figura de secretaría de prensa, no suele aplicar ese tipo de espacios. ¿Cambiará esto con el gobierno De la Espriella o simplemente será cuestión de centralizar las comunicaciones? Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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