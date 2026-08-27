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Cepeda está ‘en la mala’: así pierde poder en crisis del Pacto Histórico

Detrás de la elección de los nuevos magistrados del CNE por parte del Pacto Histórico, se asoma una pelea que va más allá de los nombres: congresistas denuncian una “pequeña cúpula” que impone decisiones, mientras no es muy claro el rol de Iván Cepeda en un partido que parece atrincherado en el expresidente Petro. Exclusivo.

  • Al interior de la bancada del Pacto Histórico algunos perciben fragmentación. FOTO: Colprensa
    Al interior de la bancada del Pacto Histórico algunos perciben fragmentación. FOTO: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
27 de agosto de 2026
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La elección de los dos nuevos magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE) fue la superficie visible de una fractura que el Pacto Histórico viene arrastrando desde antes de que Gustavo Petro dejara la Casa de Nariño, y que ahora, sin la investidura presidencial de por medio, amenaza con desbordarse.

Aunque dentro de la colectividad no leyeron el resultado de tener solo dos sillas en el CNE como una derrota, lo cierto es que lo que ocurrió alrededor de esa votación sí dejó ver que, pese a la disciplina de la bancada, no todos están conformes sobre cómo se toman las decisiones.

En el fondo de la discusión hay un señalamiento que algunos congresistas de diferentes sectores han puesto a flote: la existencia de una “pequeña cúpula” que estaría concentrando las decisiones de la oposición.

Así lo puso sobre la mesa el senador del Partido Alianza Verde Duvalier Sánchez, quien agradeció públicamente a las senadoras Carolina Corcho y Gloria Flórez y al exministro Guillermo Alfonso Jaramillo por haber intentado, “hasta el final”, que se respetara lo pactado con el Partido Verde sobre la elección del CNE. Y Sánchez habló de una “cúpula” dentro del Pacto que supuestamente terminó imponiéndose.

Detrás de ese grupo, indican fuentes consultadas por EL COLOMBIANO, estarían el expresidente de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Felipe Harman, además de los congresistas Heráclito Landínez y Gabriel Becerra.

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Justamente a Harman, quien no es congresista, se le vio el día de la elección del CNE por varias horas recorriendo los pasillos del Capitolio. Sin embargo, el exdirector de la ANT dijo en diálogo con este medio que “no estuvo en la ecuación” sobre los acuerdos con el Partido Verde y agregó: “Nosotros supeditamos la decisión del Pacto a una conversación el sábado entre Juan Fernando Cristo y Carolina Corcho”.

Sin embargo, en el Congreso algunos tienen una teoría: “Están montando una vaina para decir en nombre de Petro lo que él no ha dicho para convencer a la bancada (sic)”, advirtió un congresista. Un ejemplo: habrían hecho correr en la versión de que a Petro “le gustaba más” el exembajador Guillermo Rivera (En Marcha) como tercer candidato de la plancha por encima de José Salamanca (Partido Verde), algo que —según esa misma fuente— no correspondía con lo que decían otras personas cercanas a Petro.

Y aunque muchos dentro del Pacto no coinciden con esa hipótesis, dentro de la bancada sí se percibe una tensión. “El partido está en una en unos debates internos interesantes, asociados a para dónde agarrar”, indicó Harman.

Estas divisiones no son nuevas. Se remontan, según congresistas consultados, a episodios tan polémicos como el consejo de ministros transmitido en vivo cuando le cuestionaron al entonces presidente Petro la llegada de Armando Benedetti al gabinete. La diferencia es que, hasta ahora, muchos militantes habían optado por guardar silencio “por amor” al proyecto político.

Pero, pasadas las elecciones y luego de varios meses de funcionamiento como un partido unificado, algunos sectores dentro de la colectividad de oposición perciben tensiones entre el bloque cercano a la senadora Carolina Corcho y el liderado por Iván Cepeda. “Ya tenemos que dejar a un lado lo que era el Polo y lo que era Colombia Humana”, dijo una fuente enterada.

Y esas rupturas, dicen algunos, podrían dificultar la construcción de una estrategia común de cara a las elecciones regionales de 2027.

Para el analista político Jairo Libreros, las heridas que se abrieron durante las elecciones siguen presentes. “Petro promovió una especie de sectarismo; y se quedaron en eso”, agregó.

La reunión que mostró las grietas en el Pacto

Y es que en la reunión en la que escogieron a los postulados del Pacto, sonaron varios nombres, entre ellos el de Gabriel Bustamante, propuesto por Carolina Corcho. Mientras que por otro lado respaldaban el nombre de Alirio Uribe.

Y tras varias horas de una “discusión acalorada”, el expresidente habría intervenido: propuso que se eligiera a dos mujeres. La mayoría respaldó la idea y así llegaron los nombres de Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista. Fuentes al interior de la oposición aseguran que Bautista sería en realidad más cerca de Harman y que el propio Harman se la habría recomendado a Petro.

“Algunos no entienden qué hace Harman ahí, si él no tiene ningún voto. Tuvo poder durante el gobierno Petro, pero eso ya se acabó”, dijo a este medio un congresista.

Sin embargo, no todos dentro de la colectividad comparten esa lectura. Para algunos, el papel que han asumido Harman y Becerra ha sido precisamente el de tender puentes y ayudar a limar las asperezas entre los distintos sectores. En el caso de Harman, además, sería quien mantiene un diálogo permanente con otras colectividades, entre ellas el Centro Democrático.

Pero quien no se ha quedado callada ha sido la senadora Carolina Corcho, quien se negó a reconocer la decisión sobre los candidatos al CNE y trinó que la elección definitiva se tomaría al día siguiente en “una deliberación democrática”. Distintas fuentes del partido salieron a desmentirla.

Por ejemplo, la senadora María José Pizarro celebró el resultado en X, confirmando que Cielo Rusinque y Ana Jimena Bautista serían las dos magistradas del Pacto Histórico en el CNE. Escribió sentirse “tranquila” y aseguró que el partido rodeará a ambas “como mujeres y dirigentes progresistas en la defensa de nuestra democracia”.

Pero, puertas adentro, fuentes le han dicho a EL COLOMBIANO que aunque no todos estaban de acuerdo, terminó primando una suerte de “imposición” o, mejor dicho, lealtad, al expresidente, a quien buena parte de la bancada le guarda respeto cuando se trata de decisiones relevantes.

Un antecedente similar: fue el propio Petro quien habría escogido de una lista los nombres del Pacto en la Comisión de Acusación de la Cámara, apenas un mes atrás, en medio de la instalación del nuevo Congreso.

”Este no puede ser un partido con disciplina de perro. Hay gente que quiere apartarse de algunas posturas, pero no es fácil ante una figura con la influencia de Petro”, resumió un congresista de la colectividad a La Silla Vacía.

¿Y el rol de Iván Cepeda?

La salida de Petro de la Casa de Nariño y los más de 12 millones de votos que recibió Iván Cepeda en las presidenciales no se tradujeron, como muchos esperaban, en un relevo de liderazgo. Ocurrió más bien lo contrario: el partido se atrincheró alrededor de la figura del expresidente.

Y es que si bien luego de las elecciones se les vio reunidos a Cepeda y a Petro en la Casa de Nariño, confirmando que los dos serían los líderes de la oposición, dentro de la colectividad, como nos narró un congresista, parece que Cepeda “ni fu ni fa”.

Y es que ni siquiera se habría presentado a la larga reunión en la que se escogieron a los candidatos del Pacto para el CNE, por lo que no habría intercedido por su amigo, el exrepresentante Alirio Uribe, quien se daba, casi por descontado, como próximo magistrado del CNE. Algunos interpretan su ausencia como un síntoma de cansancio ante las “batallas” internas.

Las diferencias con Petro parten desde sus estilos. En la réplica a la alocución presidencial tras el terremoto, Cepeda se apoyó en textos preparados y mantuvo un tono sereno. Petro, en cambio, optó por un tono confrontativo.

El quiebre, sin embargo, no nació con la salida de Petro del poder. Ya venía cocinándose desde los resultados de las elecciones presidenciales, cuando un sector del partido se negó a respaldar la narrativa de fraude electoral que el entonces presidente expuso sin pruebas y en contravía de los diagnósticos de las misiones de verificación, tanto nacionales como internacionales. Ese desacuerdo de fondo no desapareció.

En todo caso, el diagnóstico apunta a una crisis interna, sobre todo en el liderazgo. “La dirigencia del Pacto no ha entendido que parte de su reorganización necesita renovación y rotación en esos cargos”, señaló el analista político Alejandro Chala sobre otra decisión que tampoco ha sido bien vista por diferentes sectores, incluso dentro del petrismo: el gabinete en “la sombra” integrado casi que por las personas más cercanas al exmandatario para “revisar” las labores de nuevo Gobierno.

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Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué es la “pequeña cúpula” que se menciona dentro del Pacto Histórico?
Es un grupo que estaría concentrando decisiones del partido. Se vincula a esa cúpula al exdirector de la ANT, Felipe Harman, y a los congresistas Heráclito Landínez y Gabriel Becerra.
¿Por qué Carolina Corcho no reconoció la decisión sobre el CNE?
Corcho aseguró en redes que la elección definitiva se tomaría al día siguiente en una nueva reunión, pero distintas voces del partido señalaron que la decisión ya estaba tomada. Ella estaba respaldando al excongresista Gabriel Bustamante Peña como candidato al CNE.
¿Quiénes fueron elegidas como magistradas del CNE por el Pacto Histórico?
La exmisnitra y exsuperintendente Cielo Rusinque y la abogada exfuncionaria de la ANT Ana Jimena Bautista fueron las dos candidatas designadas por la bancada.
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