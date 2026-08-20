Claudia López recibirá casi $5.000 millones por reposición de votos: ¿cuánto les correspondería a Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo?

El Consejo Nacional Electoral (CNE) autorizó a Claudia López una reposición de poco más de $4.991 millones por los votos que obtuvo en la consulta presidencial del pasado 8 de marzo.
La decisión fue aprobada por la Sala Plena del organismo electoral el 18 de agosto y convierte a López en la primera de las excandidatas de las consultas en tener una liquidación formal de estos recursos.
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La exalcaldesa participó en la “Consulta de las Soluciones”, en la que obtuvo 573.104 votos. Para esa jornada, el CNE fijó en $8.710 el valor de cada voto válido. Esto da alrededor de $4.991 millones para la reposición.
Sin embargo, la reposición de votos no significa que cualquier candidato pueda simplemente multiplicar sus sufragios por la tarifa establecida y recibir ese resultado.
El reconocimiento está sujeto a los gastos de campaña que hayan sido reportados y acreditados ante el organismo electoral y se hace efectivo cuando el candidato supera el umbral del 4 %; además, tiene un tope máximo: para las consultas, este es de $18.555 millones.