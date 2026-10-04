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Integrantes de la agrupación de Hebert Vargas se accidentaron en Ecuador, ¿qué les pasó?

El hecho ocurrió en carreteras del vecino país, en un aparatoso accidente de tránsito. Esto es lo que se sabe.

  • Imágenes del choque que sufrió Hebert Vargas y su equipo en carreteras ecuatorianas. FOTOS Colprensa
    Imágenes del choque que sufrió Hebert Vargas y su equipo en carreteras ecuatorianas. FOTOS Colprensa
Colprensa
hace 32 minutos
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Los músicos del grupo de Hebert Vargas salieron ilesos de un aparatoso accidente de tránsito ocurrido en carreteras de Ecuador, cuando el bus en el que se transportaban chocó de frente contra una camioneta.

El accidente se registró luego de que los artistas terminaran una presentación en la Plaza de Toros de la ciudad de Ambato, en el centro del país. La agrupación se dirigía hacia Quito, desde donde tenía previsto tomar un vuelo de conexión a Medellín, Colombia. Según la cuenta de IG @BlogVallenato, Vargas se desplazaba en una van privada y se trasladó hasta el lugar del siniestro para acompañar a su equipo e informarse sobre lo ocurrido.

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Sachy Gómez, mánager del grupo, confirmó que todos los integrantes se encontraban a salvo. Aunque algunos sufrieron golpes leves por el impacto, ninguno presentó lesiones de gravedad, según el parte de tranquilidad entregado por el equipo.

Tras el accidente y los chequeos médicos de rutina, Vargas y sus músicos retomaron el viaje y abordaron el vuelo de regreso a Colombia. El conductor de la camioneta involucrada en el accidente requirió atención médica por parte de los organismos de salud.

El artista no se ha pronunciado en redes sociales aún, sus últimos post son historias de agradecimiento a Ambato por el recibimiento y apoyo a su música en los que compartió videos de este concierto.

Hebert Vargas será el primer artista vallenato en presentarse en el DAVIarena

EL COLOMBIANO conversó hace unos meses con el cantante vallenato que presentó su nuevo disco Bohemio y nos contó que no veía la hora de presentarlo ante su público de Medellín.

Vargas parte de la Feria de las Flores este año, pero ahora viene un sueño por cumplir: ser el primer artista vallenato en presentarse en el nuevo DAVIarena, el recinto para conciertos que se inaugurará en Sabaneta el próximo 14 de noviembre.

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Ese día cantará Juanes, será el artista que inaugure el recinto. Luego seguirán en noviembre Chayanne, Rubén Blades, Kris R, Anuel AA y Beéle. Ya en diciembre, Vargas será el primero en presentarse en un espectáculo que llamó “Éxito tras éxito”: “Medellín, ahora sí (...) Este 4 de diciembre nos encontramos en DAVIarena para cantar juntos todos esos éxitos que han hecho parte de nuestras historias”, escribió.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Iba Hebert Vargas con su agrupación al momento del accidente?
Según informes preliminares, el cantante vallenato iba en una van mientras que el accidente ocurrió con el bus en el que viajaban sus músicos. De todas maneras Hebert Vargas llegó al lugar del siniestro para acompañar a su equipo.
¿En dónde fue el accidente?
Los hechos ocurrieron cuando el grupo se desplazaba, en la mañana de este domingo, de Ambato hacia Quito para tomar su vuelo de regreso a Medellín.
¿Qué ha dicho Hebert Vargas del hecho?
Por ahora el artista no se ha pronunciado, pero sí lo hizo su mánager, Sachy Gómez, quien confirmó que todos los integrantes se encontraban a salvo.
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