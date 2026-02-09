Defensa de Ricardo Roa dice que imputación por campaña Petro “no ha sido notificada”

Luego de que se conociera que la Fiscalía General de la Nación radicará dos solicitudes de formulación de imputación en contra del hoy presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, su abogado se pronunció. Según un comunicado de prensa, esa defensa técnica y material “no ha sido notificada formalmente de citación alguna a audiencia de formulación de imputación”.
Le puede interesar: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias por lujoso apartamento.
El abogado Juan David León expresó que no los han citado por investigaciones relacionadas con las supuestas irregularidades en la campaña presidencial de 2022 —que ganó Gustavo Petro— ni por la compra del apartamento 901. “Únicamente se entenderá surtida una notificación cuando esta se realice a través de los canales institucionales”, se lee.
Por otro lado, aseguró que una formulación de imputación es un “acto de comunicación” de la Fiscalía y que por eso “se mantiene incólume la presunción de inocencia” de Roa.