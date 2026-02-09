Atención: Fiscalía imputará cargos a Ricardo Roa por violación de topes en campaña Petro y tráfico de influencias por lujoso apartamento

Después de meses de espera y de investigaciones que parecían estancadas, la Fiscalía General finalmente dio un paso concreto en los procesos relacionados con el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa. El fiscal delegado contra la criminalidad organizada, Raúl González Flechas confirmó que radicará dos solicitudes de formulación de imputación en su contra, dando movimiento a casos que involucran tanto la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro como supuestas irregularidades en negocios personales y contratos públicos. El primer proceso se centra en la violación de topes de campaña. Roa, quien fue gerente de la campaña del Pacto Histórico, está siendo investigado por superar los límites legales de financiamiento previstos para este tipo de eventos electorales. Las pruebas reunidas por la Fiscalía, según indicó González Flechas, son contundentes y servirán de base para la imputación de cargos ante los juzgados correspondientes.

En noviembre pasado, el Consejo Nacional Electoral compulsó copias para que se investigara a Roa por su responsabilidad como gerente de la campaña. Según el organismo, el entonces gerente tenía la tarea de autorizar gastos, firmar contratos y aprobar cualquier operación contable. En su versión libre, él mismo afirmó haber mantenido un reporte continuo y directo a la plataforma Cuentas Claras, lo que, para el CNE, confirmaba su control centralizado sobre la gestión económico. En ese momento, el CNE impuso a Roa la “responsabilidad solidaria” por la violación de topes en primera vuelta, por un valor de $2.440.091.241, y lo sancionó también por la superación de límites en segunda vuelta. Contexto: CNE sancionó a la campaña presidencial de Petro por violación de topes por más de $3.500 millones y pide a Fiscalía investigar a Ricardo Roa El segundo proceso por el que será imputado tiene que ver con tráfico de influencias. En este caso, se investiga un supuesto beneficio a favor de Juan Guillermo Mancera, quien habría obtenido un contrato de Ecopetrol tras participar en un negocio previo de compra-venta de un apartamento con Ricardo Roa. La Fiscalía considera que esta situación pudo constituir un uso indebido de la posición de Roa para favorecer intereses particulares. El origen del caso se remonta a diciembre de 2022, cuando Roa compró el apartamento 901, ubicado en Bogotá. Menos de cuatro meses después, en abril de 2023, Roa fue designado presidente de Ecopetrol. El punto clave que indagan los investigadores es si la compra del inmueble, realizada antes de que Roa asumiera la presidencia de Ecopetrol, tuvo algún nexo con decisiones o procesos contractuales dentro de la compañía. El apartamento pertenecía a una firma del inversionista en gas y petróleo Serafino Iacono y cuyos pagos terminó desembolsando una firma del coronel (r) de la Policía Juan Guillermo Mancera.