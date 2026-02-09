x

Video: así se transformó el Levi's Stadium en la casita de Bad Bunny con ayuda de 380 “arbustos”

El conejo malo convirtió el terreno de juego en una pradera tropical en cuestión de minutos gracias a una sincronización entre personas que reemplazaron el pasto y un montaje ejecutado velozmente.

  • Bad Bunny recreó una pradera de Puerto Rico con ayuda de 380 personas disfrazadas de arbustos. Fotos: Getty Images y @AndrewAthias
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 5 horas
bookmark

Durante el Super Bowl LX, el artista puertorriqueño Bad Bunny convirtió durante 13 minutos el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una pradera tropical de Puerto Rico similar al lugar donde creció Benito.

En medio de este escenario, el Conejo Malo fue el portavoz de la comunidad latina no solo con símbolos de la idiosincrasia de su tierra natal sino con mensajes de amor que estaban encaminados a combatir el discurso de las políticas migratorias de uno de los opositores a que se presentara el artista: Donald Trump.

Lea también: Orgullo latino: así fue la presentación de Bad Bunny en el show de medio tiempo del Super Bowl

Un homenaje a la clase obrera latina, pintar el escenario con banderas y símbolos de Puerto Rico, la representación de una boda latina, la presencia de Ricky Martin y Lady Gaga con la flor nacional de Puerto Rico y el mensaje de “Juntos Somos América” completaron el manifiesto latino declamado en territorio californiano.

Para convertir el terreno de juego en ese campo de cañaverales, videos de los asistentes registraron cómo la cancha donde los Seattle Seahawks y los New England Patriots disputaban el título de la NFL se fue transformando para recibir al protagonista del show principal del medio tiempo.

Las grabaciones muestran cómo pequeños carros van transportando desde diferentes puertas del escenarios las diferentes partes de la casita, un lugar donde posaron famosos como Cardi B, Karol G, Jessica Alba y Pedro Pascal.

De la misma manera también fue llevado al campo de juego un grupo de arbustos artificiales y algunos montajes como los postes de luz donde Bad Bunny interpretó uno de los temas más políticos de su lista de canciones: El apagón.

Sin embargo, para formar esa pradera tropical donde creció Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del artista, hubo una gran movilización de personas disfrazadas de arbusto y vegetación. En total eran 380 arbustos de personas las que hicieron parte de esta escenografía.

Para el montaje se usó esta estrategia ya que, por normas de la National Football League (NFL) la inclusión de césped real está limitada por cuestiones técnicas y de seguridad.

Las personas disfrazadas de arbustos habrían viajado desde diferentes estados del país. Uno de ellos, Andrew Athias, le contó al medio El Confidencial que luego de ser seleccionado por una empresa de casting para eventos voló desde Filadelfia al Super Bowl.

Esta persona le reveló a ese medio que el disfraz pesaba alrededor de 18 kilos y había normas claras como absoluto silencio y no hacer gestos ni movimientos innecesarios. También tenían firmados acuerdos de confidencialidad días previos al show.

El evento presentado por Apple Music y producido por Roc Nation y Jesse Collins batió, con 135.4 millones de personas, el récord de audiencia que tenía el rapero Kendrick Lamar por su aparición en el Super Bowl LIX, el del año inmediatamente anterior.

Siga leyendo: Video | No eran actores: La boda en pleno espectáculo de Bad Bunny en el Super Bowl fue real y legal

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuánto duró el show de Bad Bunny en el Super Bowl?
La presentación tuvo una duración aproximada de 13 minutos, como es habitual en el espectáculo de medio tiempo.
¿Qué mensaje transmitió Bad Bunny en el Super Bowl?
El artista envió un mensaje de orgullo latino, unidad y defensa de la identidad cultural, con referencias al debate migratorio en Estados Unidos.
¿Cuántas personas vieron el show?
El espectáculo alcanzó una audiencia récord de 135,4 millones de espectadores, superando marcas anteriores del Super Bowl.
