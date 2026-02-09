Video: así se transformó el Levi's Stadium en la casita de Bad Bunny con ayuda de 380 “arbustos”

Durante el Super Bowl LX, el artista puertorriqueño Bad Bunny convirtió durante 13 minutos el Levi’s Stadium de Santa Clara, California, en una pradera tropical de Puerto Rico similar al lugar donde creció Benito.
En medio de este escenario, el Conejo Malo fue el portavoz de la comunidad latina no solo con símbolos de la idiosincrasia de su tierra natal sino con mensajes de amor que estaban encaminados a combatir el discurso de las políticas migratorias de uno de los opositores a que se presentara el artista: Donald Trump.
Un homenaje a la clase obrera latina, pintar el escenario con banderas y símbolos de Puerto Rico, la representación de una boda latina, la presencia de Ricky Martin y Lady Gaga con la flor nacional de Puerto Rico y el mensaje de “Juntos Somos América” completaron el manifiesto latino declamado en territorio californiano.