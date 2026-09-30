¿Cuál es el problema entre Miguel Uribe Londoño y María Claudia Tarazona por la “marca Miguel Uribe”? Ambos la quieren registrar

El nombre de Miguel Uribe Turbay, precandidato presidencial víctima fatal de un atentado hace un año, ahora es motivo de una disputa: su viuda, María Claudia Tarazona, y su padre, Miguel Uribe Londoño.

La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) deberá definir qué ocurre con el registro del nombre del exsenador.

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La controversia comenzó en abril de 2026, según reveló Cambio, cuando Miguel Uribe Londoño solicitó ante la SIC el registro de “Miguel Uribe Turbay” como marca, dentro de la clase 35, que incluye servicios relacionados con publicidad, promoción política, gestión de negocios y actividades de carácter benéfico.

María Claudia Tarazona se opuso a esa solicitud. Dice que esos derechos hacen parte del patrimonio que debería heredar su hijo Alejandro. Este medio se contactó con la viuda quien confirmó que sí tiene ese objetivo, pero señaló que no se iba a pronunciar al respecto “ya que son temas familiares sensibles. Por respeto a mis hijas y a a Alejandro”.

Por eso, en julio, Tarazona presentó su propia solicitud para registrar el nombre ante la SIC, relacionada con actividades de beneficencia, voluntariado, promoción de donaciones y participación política.

Así, dos solicitudes distintas buscan obtener derechos sobre una misma denominación.