Libro sobre Gloria Trevi y casos de abuso sexual desata polémica por censura en México

En México hay una disputa legal entre la editorial Penguin Random House y la entidad del Gobierno encargada de administrar y proteger los derechos de propiedad industrial.
En el centro de la controversia está Todo a la luz, libro sobre el escándalo de los abusos, torturas, esclavitud y explotación que habrían enfrentado más de una decena de jóvenes en los años noventa en el entorno de la cantante Gloria Trevi y su entonces mánager, Sergio Andrade.
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La compañía literaria demandó al Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI), organismo público que supervisa nombres, logotipos, eslóganes, sonidos o avisos comerciales de marcas y negocios, por impedirle la publicación de la obra escrita por Karla de la Cuesta, una de las víctimas de los artistas.
El lío se remonta a 2024, cuando fue publicado Todo a la luz. En ese momento, Trevi radicó una queja ante el IMPI sosteniendo que en el libro se mencionaba su nombre y también aparecían algunas fotografías suyas.
En ese momento, el Instituto desestimó el caso, pero en julio de este año tomó otra decisión con la que le aplicó una multa de 500.000 pesos mexicanos a Penguin y con la advertencia de que las medidas podrían aumentar si se sigue distribuyendo el título.