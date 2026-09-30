Video | Así quedó el bus de Real Cartagena tras brutal ataque con rocas

El regreso de Real Cartagena a casa terminó en una escena de pánico. El bus que transportaba a la delegación fue atacado con rocas cerca del peaje de Palermo, en la vía entre Ciénaga y Barranquilla, luego del partido que el equipo disputó contra Unión Magdalena.
Una “lluvia” de piedras impactó el vehículo mientras se movilizaba por este tramo de la carretera. Varios de los vidrios del bus se rompieron y algunos de los objetos lanzados terminaron dentro del vehículo.
Una fuente de Real Cartagena que se encontraba en el bus relató a El Universal los momentos de angustia que vivieron los integrantes de la delegación. “Nos atacaron con piedras, no sabemos hinchas de qué equipo, pero hay heridos, jugadores sangrando, fue horrible, partieron los vidrios del bus, tuvimos que llamar a la Policía”, aseguró.
Los jugadores sufrieron heridas, principalmente por los vidrios que se desprendieron tras los impactos. Según el reporte, también quedaron piedras de gran tamaño dentro del automotor. Ante la gravedad de la situación, los integrantes del equipo solicitaron la presencia de la Policía.