Luego de la publicación de Bernal del pasado 18 de mayo, la lluvia de comentarios en su contra no se hicieron esperar. Incluso, señalaron al deportista de haber sido financiado para impulsar la propaganda del Equipo por Colombia.

“Hay personas que creen que porque un deportista se mete en política, es porque le están pagando. Debería ser una ofensa para nosotros , los que salimos todos los días también a trabajar y poner el honor de Colombia en alto. A estos extremistas Políticos les digo: no todo es plata”, se lee en la publicación de Bernal de este viernes en su cuenta de Twitter.

En su aclaración, el corredor del Ineos dijo que todavía no se ha reunido con Federico Gutiérrez, pero que espera hacerlo.

“No he hablado con nadie de la campaña de ‘Fico’, incluso él. Pero espero hacerlo pronto, porque esta burla y ataque hacia cada persona que no está con ellos es de poca clase. Atacar mi opinión respetuosa solo da más motivos a mi pueblo de no votar por ellos”, puntualizó Bernal, quien se encuentra en Europa mientras se recupera de las lesiones por su accidente.

Ante el respaldo de Bernal, Federico Gutiérrez dijo sentirse orgulloso y le prometió al ciclista que no defraudará su confianza.

“Me comprometo a hacer una Colombia diferente, justa, en orden y con oportunidades para que muchos jóvenes como tú puedan subir montañas que los lleven a la cima, a cumplir sus sueños”, le respondió Gutiérrez a Bernal.

Hasta ahora los deportistas Miguel Ángel Borja y Jackeline Rentería han hecho público también su apoyo a la fórmula del Equipo por Colombia.