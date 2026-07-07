“No puede haber empalme con un golpista como Petro”: reacciones a la nueva fractura del gobierno saliente con De la Espriella

El presidente Gustavo Petro aún no acepta que él, su Gobierno y su excandidato perdieron las pasadas elecciones. Luego de que continuara con su idea de deslegitimar el sistema electoral colombiano y hasta de decir que el presidente electo es Iván Cepeda y no Abelardo de la Espriella, este último suspendió el proceso de empalme entre el Gobierno saliente y el entrante.

En ese sentido, el mandatario electo expresó que “mi deber es proteger los intereses de la Nación y garantizar una transición seria, transparente y al servicio de los colombianos, nunca legitimar el desastre ni el desconocimiento del orden constitucional”. Por eso, dijo que el Gobierno Petro es corrupto y, “con sus decisiones y su conducta, pretende destruir a Colombia”.

El Gobierno que termina en un mes, por medio de su coordinado de empalme —el ministro de Hacienda, Germán Ávila—, expresó que también se levantaría de las sesiones y responsabilizó de la ruptura a Carlos Alonso Lucio, luego de los comentarios que hizo en una entrevista con Cambio sobre la posibilidad de que Petro sea juzgado o hasta extraditado.

Con este contexto, distintos sectores políticos reaccionaron a los anuncios.

Una de las integrantes del equipo de empalme de De la Espriella, Jerome Sanabria, expresó que “ante un presidente golpista, que desconoce los resultados electorales y dice que ‘quien ganó las elecciones por voto popular fue Iván Cepeda’, lo más lógico es suspender todo el empalme. No puede haber empalme con un golpista. Ahora debemos prepararnos para lo que viene”.