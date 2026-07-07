Presidente De la Espriella tras suspensión del empalme: “no podemos estar sentados con una banda de golpistas”

Tras el anuncio de la suspensión del proceso de empalme con el Gobierno de Gustavo Petro, el presidente electo Abelardo de la Espriella explicó las razones de esta decisión. Según dijo, la determinación obedece a que “Petro y Cepeda iniciaron un plan para quedarse en el poder y lo quieren hacer a través de un golpe de Estado”.
Aseguró que el proceso de empalme no se puede dar cuando se está “sentados a la mesa con una banda de golpistas y corruptos”.
Puede leer: “Recibimos la transferencia del poder del Gobierno más corrupto de toda nuestra historia”: De la Espriella
Las declaraciones se producen luego de que, en horas de la mañana de este martes, el presidente electo anunciara que frenaría por completo el proceso de empalme con el gobierno saliente, tras las afirmaciones del presidente Gustavo Petro, quien en ocasiones anteriores ha sostenido que el elegido fue Iván Cepeda.
Sin embargo, después del anuncio de la ruptura del proceso de empalme, Petro moderó su postura y, a través de un mensaje en su cuenta de X, afirmó que reconoce “al pueblo real que votó por Abelardo y lo respeto”.