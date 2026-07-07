Dólar barato impulsa viajes al exterior: salida de colombianos creció 12,6%, pero cae turismo extranjero

La fortaleza del peso colombiano frente al dólar está cambiando la dinámica del turismo en el país. Mientras viajar al exterior se ha vuelto más atractivo para los colombianos gracias a un tipo de cambio más favorable, Colombia comienza a perder competitividad como destino para los viajeros internacionales. Así lo reveló un análisis de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que encontró que entre enero y mayo de 2026 la salida de colombianos hacia otros países aumentó un 12,6%, mientras que la llegada de visitantes no residentes cayó 1,6% frente al mismo periodo del año anterior. Le puede interesar: ¿Viajar será más caro? Nuevo impuesto a tiquetes internacionales preocupa al sector turismo en Colombia

Cada vez más colombianos viajan al exterior

Las cifras muestran un mayor dinamismo del turismo emisivo —el que realizan los colombianos fuera del país— frente al turismo receptivo, es decir, el de los extranjeros que llegan a Colombia. De acuerdo con el reporte, entre enero y mayo ingresaron al país 2,4 millones de visitantes no residentes, una cifra inferior a los 2,5 millones registrados en el mismo periodo de 2025. Al revisar la composición de esos viajeros también se evidencian señales de desaceleración. Aunque los visitantes extranjeros —que representan cerca del 80% del total de turistas no residentes— crecieron apenas 0,5%, otros segmentos mostraron caídas importantes: Los colombianos residentes en el exterior que visitaron el país disminuyeron 9,1%. Además, los pasajeros de cruceros internacionales cayeron 8,2%. Para Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato, estas cifras reflejan que el turismo internacional enfrenta nuevos desafíos, pese a que la conectividad aérea continúa mostrando resultados positivos. “Este comportamiento se presenta en un contexto en el que la conectividad aérea del país mantiene una base relevante, aunque con señales mixtas”, explicó la dirigente. Lea más: Ni el dólar barato las salva: 6 de cada 10 agencias de viajes reportan caída en su rentabilidad, según Anato

El dólar barato impulsa los viajes internacionales

Uno de los factores que estaría explicando este comportamiento es la apreciación del peso colombiano frente al dólar. Al cierre de junio de 2026, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) se ubicó en $3.443,59, una reducción cercana al 15% frente al mismo periodo del año anterior. Este comportamiento genera un doble efecto para el sector turístico. Por un lado, reduce el costo de los viajes internacionales para los colombianos, haciendo más accesibles los tiquetes, el hospedaje y otros gastos en el exterior. Pero, al mismo tiempo, disminuye la competitividad de Colombia frente a otros destinos turísticos, pues para los viajeros extranjeros el país resulta menos económico que hace un año. Según Anato, esta situación representa uno de los principales retos para el turismo receptivo durante 2026.

Paula Cortés Calle, presidenta Anato. FOTO: CORTESÍA

La conectividad aérea sigue creciendo

Pese al menor número de visitantes internacionales, Colombia mantiene una sólida red de conexiones aéreas. Entre enero y junio de 2026, el país registró un promedio de 1.522 frecuencias internacionales semanales directas, lo que representa un crecimiento del 0,5% frente al año pasado. El comportamiento ha sido incluso mejor en el mercado doméstico. En promedio, el país alcanzó 6.498 frecuencias nacionales semanales, un incremento de 4,3% respecto a 2025, reflejando un mayor movimiento de pasajeros dentro del territorio nacional. Conozca también: Tráfico aéreo en Colombia crece 7,3% en enero de 2026 y refuerza el turismo

El reto será convertir la conectividad en más turistas

Para Anato, el panorama evidencia que no basta con aumentar la oferta de vuelos internacionales. El gremio considera que Colombia debe fortalecer las estrategias de promoción turística y mejorar su competitividad para aprovechar la infraestructura aérea disponible y atraer más visitantes. Pese al contexto cambiario, el país conserva ventajas importantes frente a otros destinos de la región. Entre ellas se destacan la diversidad de destinos, la riqueza cultural, la oferta de turismo de naturaleza y una conectividad internacional consolidada que facilita la llegada de viajeros desde distintos mercados. “Colombia cuenta con fortalezas importantes para recuperar dinamismo en el turismo receptivo. Fortalecer la promoción internacional, mejorar la competitividad y articular esfuerzos entre el sector público y privado será clave para convertir la capacidad aérea disponible en una mayor llegada de visitantes al país”, concluyó Paula Cortés Calle. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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