Dólar barato impulsa viajes al exterior: salida de colombianos creció 12,6%, pero cae turismo extranjero

La fortaleza del peso colombiano frente al dólar está cambiando la dinámica del turismo en el país. Mientras viajar al exterior se ha vuelto más atractivo para los colombianos gracias a un tipo de cambio más favorable, Colombia comienza a perder competitividad como destino para los viajeros internacionales.
Así lo reveló un análisis de la Asociación Colombiana de Agencias de Viajes y Turismo (Anato), que encontró que entre enero y mayo de 2026 la salida de colombianos hacia otros países aumentó un 12,6%, mientras que la llegada de visitantes no residentes cayó 1,6% frente al mismo periodo del año anterior.
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