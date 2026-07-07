Gobierno Petro reacciona a suspensión del empalme con De la Espriella y responsabiliza a Carlos Alonso Lucio de la ruptura

A un mes del cambio de mando en Colombia, el empalme entre el saliente Gobierno de Gustavo Petro y el entrante de De la Espriella quedó en vilo. Luego de que el presidente electo lo suspendiera, el coordinador de ese proceso, el ministro Germán Ávila, reaccionó a la decisión y dijo que la ruptura es responsabilidad del dirigente Carlos Alonso Lucio.

Este último dijo en una entrevista con Cambio que “Gustavo Petro debe ser juzgado” y que “estoy de acuerdo, porque el cambio de época tiene que ponerle un límite a la impunidad”.

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Al respecto, aseguró que en esa entrevista Lucio “formuló graves señalamientos contra el señor presidente de la República y de su equipo de gobierno y además se sigue presentando públicamente este proceso como un supuesto empalme anticorrupción”. Ante esto, reclamó que “una cosa es el debate democrático y otra muy distinta es utilizar un escenario institucional de transición para proyectar ante el país la idea de que el empalme parte de una presunción de responsabilidad respecto del gobierno saliente”.