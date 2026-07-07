Colombia tiene el segundo mayor costo de vida entre los países miembros de la Ocde

El dato de inflación de junio que publicará este martes el Dane llega en un momento en el que Colombia sigue destacándose por tener uno de los mayores costos de vida entre las economías desarrolladas y emergentes que integran la Ocde. Según el más reciente informe del organismo, con corte a mayo, el país registró una inflación anual de 5,8%, la segunda más alta de los 38 miembros, solo superada por Turquía, cuya variación de precios alcanzó 32,6%. Las cifras muestran que Colombia continúa muy por encima del promedio de la Ocde, que en mayo se ubicó en 4,6%, y también supera a economías como Chile, México, España, Alemania, Francia y Japón. Le puede interesar: Antioquia consolidó su liderazgo económico en 2025: su PIB creció 3% y aportó el 15% de la economía colombiana

¿En qué umbral está Colombia?

De hecho, junto con Lituania (5,5%), Grecia (5,2%) e Islandia (5,1%), Colombia integra el reducido grupo de países cuya inflación supera el umbral de 5%. El panorama cobra mayor relevancia porque el mercado espera que la inflación colombiana vuelva a acelerar en junio. De acuerdo con la encuesta de expectativas de Citi, el consenso de analistas proyecta que el indicador alcance 6,08%, lo que significaría volver a superar la barrera de 6% por primera vez desde agosto de 2024, cuando el costo de vida llegó a 6,12%. Las estimaciones van desde 5,93% hasta 6,16%, reflejando que el mercado anticipa nuevas presiones sobre los precios.

Los factores