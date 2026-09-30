Gobierno busca cuidar coalición en el Congreso tras tensión con el uribismo: tres ministros se reunieron con liberales

Tres ministros del Gobierno se reunieron con la bancada liberal en lo que va de la semana, justo cuando integrantes de la coalición en el Congreso atraviesan el choque entre el Centro Democrático y Salvación Nacional y el Ejecutivo necesita conservar sus respaldos en el Congreso.
Primero fue Miguel Gómez Martínez, ministro de Hacienda, quien se reunió con los congresistas liberales. Después, en la noche, apareció Rodrigo Lara, ministro del Interior, un nombre que además carga con una historia propia dentro de ese partido. Y este miércoles, el turno fue para Jaime Andrés Beltrán, ministro de Vivienda, quien compartió un desayuno con integrantes de la colectividad.
Tres encuentros en rápida sucesión que ocurren cuando la coalición de Gobierno atraviesa un rifirrafe: el enfrentamiento entre el Centro Democrático y Salvación Nacional y la necesidad del Ejecutivo de conservar respaldos en el Congreso.
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“Siento yo que debemos rodear al presidente Abelardo de la Espriella, sus políticas y en especial los retos que tiene como país”, dijo a este medio el representante liberal Camilo Gómez, de Antioquia.