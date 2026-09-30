Se conocen las exigencias que tendrían integrantes de BTS para sus conciertos en Bogotá: estos son sus gustos y preferencias

Colombia se prepara para recibir por primera vez al reconocido grupo de k-pop BTS, quienes emprendieron una gira internacional tras reunirse luego de la finalización del servicio militar obligatorio en su país. La logística para su recibimiento tendría varias particularidades de acuerdo a los gustos de los 7 integrantes de la banda. Previo al inicio de sus presentaciones en Suramérica, la empresa encargada de la organización de sus conciertos en Chile, DG Medios, dio detalles de lo que sería la logística de la banda y sus preferencias en cuanto al alojamiento, la comida y sus camerinos. Según declaraciones de su directora de comunicaciones, Rafaella Fornazzari, al medio chileno La Metro FM, se espera que el septeto llegue a la región con una delegación de 150 personas, entre quienes se incluye personal coreano, occidental y contratistas locales. Respecto al alojamiento, para garantizar su seguridad y privacidad, suelen reservar pisos completos de hoteles con habitaciones individuales para cada uno de los siete integrantes. A la banda no le puede faltar la comida coreana, por lo que las productoras locales seleccionan y contratan previamente a restaurantes especializados en dicha gastronomía para abastecer a toda la delegación.

Los gustos de los integrantes de BTS

Si bien se ha aclarado que en sí el septeto no recurre a peticiones extravagantes, de acuerdo a conciertos y giras anteriores sí se ha documentado algunas costumbres y gustos de los integrantes de BTS. Lea también: Tras completar el servicio militar, BTS confirma su regreso con nuevo álbum y gira mundial en 2026 Teniendo esto presente, en el camerino de RM se podría encontrar café, ya que es indispensable en las jornadas de este artista. A Kim Nam-joon le gustan platos como el samgyeopsal y el kalguksu. Suga es otro integrante de la banda que requiere el café dentro de su rutina, aunque es más estricto y lo suele pedir sin azúcar. A Jin le apasiona la cocina y suele preparar alimentos para sus compañeros, como el tteokbokki, un plato tradicional de la comida callejera de Corea del Sur a base de cilindros de arroz. Su petición específica es el uso exclusivo de palillos metálicos, ya que le desagrada el olor de los palillos de madera tradicionales. En cuanto a sus gustos gastronómicos, Jimin se inclina por platos fuertes como carne de cerdo, pollo, frutas y kimchi jjigae. También suele recurrir a la hamburguesa como una opción práctica para el servicio a la habitación.

Medios internacionales definen a Jungkook como el integrante con mayor cantidad de hábitos gastronómicos documentados. Entre sus preferencias están el banana milk, el ramen, platos con carne, la kombucha y sus suplementos personales. Las preferencias de V se centran en sabores cítricos, destacando especialmente el citron tea, que es una infusión a base de yuzu, un cítrico originario de Asia Oriental. J-Hope suele priorizar la comida saludable, por lo que prefiere comidas sencillas y agua mineral. Como hábito de preparación previa al escenario para cuidar su voz, suele consumir miel natural. La agrupación se presentará en Bogotá el viernes 2 y el sábado 3 de octubre en el Nemesio Camacho El Campín. Durante este mes la agrupación se presentará en Perú, Chile, Argentina y Brasil. Siga leyendo: Nuevas boletas habilitadas y todo lo que sabemos sobre BTS en Colombia Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . Preguntas y respuestas