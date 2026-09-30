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¿Qué arquero debe proteger el pórtico de Colombia ante Paraguay?; aquí están los 3 candidatos

Tres porteros en un alto nivel como Kevin Mier, Aldair Quintana y Álvaro Montero tiene a disposición Néstor Lorenzo en esta fecha FIFA.

  • Aldair Quintana (izquierda), Álvaro Montero (centro) y Kevin Mier (derecha) son los 3 guardavallas de la primera convocatoria posmundial de Néstor Lorenzo FOTOS CORTESIA FCF
    Aldair Quintana (izquierda), Álvaro Montero (centro) y Kevin Mier (derecha) son los 3 guardavallas de la primera convocatoria posmundial de Néstor Lorenzo FOTOS CORTESIA FCF
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 2 horas
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Una era llegó a su final con la marcha de la Selección Colombia de David Ospina y con el recambio casi que obligado de Camilo Vargas por su edad (37 años). En su reemplazo está Álvaro Montero como la primera opción, sin embargo, detrás de él vienen Kevin Mier y Aldair Quintana, dos goleros que con el tiempo encuentran su mejor versión.

Montero es quien pica en punta, incluso en el partido contra México fue el titular y resultó clave con tres atajadas contra una renovada delantera de los manitos que no contaron con Julián Quiñones ni Raúl Jiménez. Su lugar como inicialista, a priori, en la Selección se debe a varios factores.

El guajiro hizo parte del proceso de Néstor Lorenzo casi de inmediato. Sus dos metros de estatura y el buen nivel bajo palos lo llevaron a ser considerado, al menos, el tercero en la disputa de Vargas y Ospina. Luego, su salto al fútbol argentino con Vélez a mediados del año pasado lo catapultó como la cara de los guardametas criollos en el fútbol argentino.

No duró mucho en el club de Liniers, pues jugó un año, pero solo los primeros seis meses de 2026 fue titular. Las gratas presentaciones y una rápida adaptación al siempre exigente fútbol gaucho le abrieron las puertas del club más laureado de ese país, Boca Juniors.

A pesar de que solo lleva cuatro meses con los xeneizes, ya se ganó el cariño de la afición, la misma que resistió su llegada e incluso le generó un ambiente hostil en los primeros partidos. Pero Montero se encargó de ser el inamovible de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena, siendo la gran figura en las dos tandas de penales que disputó el club de la ribera en este segundo semestre, además de una gran noche contra Sao Paulo en el Morumbí por Copa Sudamericana.

Argumentos para ser el titular de la Tricolor le sobran, pues a sus 31 años de edad pasó por clubes de alta exigencia, aunque ninguno como el actual. Montero tiene 12 juegos con Colombia en los que recibió seis goles. Uno cada dos partidos es el balance del guajiro con el equipo nacional.

Mier y Quintana regresan

Antes de que Montero fuera considerado un titular indiscutido, Kevin Mier y Aldair Quintana asomaron años atrás como opciones. Mier, canterano de Atlético Nacional, es recordado en el fútbol colombiano por ser la figura de un elenco que anduvo en horas bajas durante parte de 2022 y 2023. Fue transferido en 2024 al balompié mexicano, concretamente al Cruz Azul, uno de los cuatro grandes de la Liga MX y donde se ganó rápidamente la titular.

Con el equipo de Ciudad de México lleva tres títulos, entre ellos, la Liga MX que tan esquiva ha sido en este siglo para el cuadro azul. Mier se ha llevado el premio a mejor arquero del fútbol manito en dos ocasiones, aunque es cuestionado constantemente por su juego de pies. En ocasiones se excede y comete errores, siendo este su talón de Aquiles. Mier ya disputó tres partidos con la Selección, manteniendo el pórtico invicto una vez.

Cabe destacar que, de todos los arqueros criollos, el que tiene el valor más alto, según Transfermarkt, es Kevin. El nacido en Barrancabermeja, Santander, cuesta 7 millones de euros a sus 26 años.

Aldair Quintana, por su lado, tuvo un renacer cuando fichó por Atlético Bucaramanga en enero de 2024 cedido desde Atlético Nacional. En el conjunto Leopardo se convirtió en ídolo después de tener una exitosa cesión en el Pereira durante 2023. El campeonato obtenido en el 2024-1 lo galardonó como el mejor bajo palos del país ese año. A inicios de 2026 fichó por el Independiente del Valle de Ecuador. Con este elenco consiguió el mejor nivel de su carrera. Lastimosamente, su paso está manchado por un error cometido ante Flamengo por cuartos de final de la Copa Libertadores, serie donde quedaron fuera del torneo.

Este portero ibaguereño de 32 años nunca fue considerado por Lorenzo en una convocatoria. Bajo las órdenes de Carlos Queiroz y Reinaldo Rueda fue convocado. No tiene partidos con la Selección.

Contra Paraguay, este viernes, podría atajar otro guardameta que no sea Montero, aunque el técnico ha dicho que priorizará la base que ya venía con él. A los nuevos los incluirá de a poco. Mier es parte de la base, así que en caso tal de que Álvaro no ataje, el favorito a ir al pórtico sería Kevin. Quintana, aunque tiene las capacidades, aguarda su oportunidad.

Lea también: La selección Colombia entrena en Delaware con la mira en Paraguay; ¿qué variantes podría tener?

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes son los arqueros que lideran el recambio generacional en la Selección Colombia?
Tras la salida de David Ospina y el inminente recambio de Camilo Vargas (37 años), Álvaro Montero se perfila como la primera opción en la portería, respaldado de cerca por Kevin Mier y Aldair Quintana, quienes atraviesan un gran momento en sus respectivas carreras.
¿Por qué Álvaro Montero es actualmente el arquero titular de la Selección Colombia?
El guajiro de 31 años se ganó la confianza del técnico Néstor Lorenzo gracias a su estatura (2 metros), su regularidad en el proceso y su exitoso salto al fútbol argentino, donde primero brilló en Vélez y posteriormente se consolidó como figura y titular indiscutido en Boca Juniors bajo las órdenes de Rodolfo “Vasco” Arruabarrena.
¿Cuál es el rendimiento estadístico de Álvaro Montero con la camiseta tricolor?
Hasta la fecha, Álvaro Montero acumula un total de 12 partidos disputados con la Selección Colombia, en los cuales ha recibido 6 goles, lo que arroja un sólido promedio de un tanto encajado cada dos encuentros.
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