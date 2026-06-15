Así cierra Petro su último periodo en el Congreso

Con un balance más amargo que dulce cerrará el gobierno del presidente Gustavo Petro la gestión de sus iniciativas en el Congreso de la República, cuyo último periodo culminará el 20 de junio. Durante esta legislatura, la Casa de Nariño sufrió una serie de reveses que afectaron varias de sus iniciativas más importantes. Aunque al inicio de su mandato contaba con una amplia coalición parlamentaria, el paso del tiempo debilitó esos apoyos y fortaleció a la oposición, lo que terminó reflejándose en el hundimiento o estancamiento de proyectos clave.
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Cuando Petro llegó a la Presidencia en 2022 logró conformar una mayoría poco común en el Congreso. Partidos tradicionales como el Liberal, el Conservador y La U se sumaron inicialmente a su coalición. Sin embargo, las diferencias políticas y los desacuerdos sobre varias reformas fueron erosionando esa alianza. La pérdida de gobernabilidad en el Legislativo quedó en evidencia durante este último año, cuando varias de las propuestas más representativas del Ejecutivo no lograron superar los obstáculos parlamentarios.