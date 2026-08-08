Video | Tragedia aérea en Brasil: cuatro personas murieron en un accidente de helicóptero en Río y tres eran colombianas

Un accidente de helicóptero causó este sábado 8 de agosto la muerte de cuatro personas en Río de Janeiro, entre ellas, tres turistas colombianas de una misma familia, confirmó la cónsul de ese país a la AFP.
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El helicóptero se estrelló en el Parque Nacional de Tijuca, una zona boscosa de gran densidad en la ladera de una montaña, famosa por su gran extensión y ecosistema natural.