Los 4 pedidos clave de Antioquia al nuevo Gobierno Nacional

“Traigo una mano fuerte para dársela a Antioquia y ayudarle en lo que necesite”. Con esa frase, pronunciada durante la conmemoración de la Independencia el pasado 20 de julio en el Túnel del Toyo, el presidente electo Abelardo de la Espriella selló su compromiso con el departamento. La región, que le aportó casi el 17% de sus votos en la segunda vuelta, espera ahora desatrancar los megaproyectos de infraestructura rezagados durante el gobierno de Gustavo Petro, actualizar la agenda social, impulsar la soberanía energética con nuevos desarrollos y desatar una ofensiva contra los grupos armados ilegales que mantienen cuatro focos de conflicto. “¡Los buenos tiempos de Antioquia, con ‘El Tigre’, se van a multiplicar!”, prometió ese mismo día. Junto al discurso llegaron los primeros anuncios. Al día siguiente, en la mesa de empalme con los alcaldes del departamento en Medellín, De la Espriella confirmó la decisión de trasladar la sede principal de ProColombia a la capital antioqueña. Lea más: Así fue el operativo para trasladar desde Itagüí a jefes de bandas criminales vinculados a la Paz Total El mandatario electo argumentó que la ciudad es un referente nacional en emprendimiento, innovación y desarrollo económico, condiciones clave para liderar la entidad encargada de promover las exportaciones, la inversión y el turismo del país. La dirección de la institución, además, estará en manos del antioqueño Jaime Andrés Uribe Tamayo. En esa misma línea, anunció que Medellín será la sede nacional del “Escudo de las Américas”, la estrategia de seguridad orientada a combatir el crimen organizado y el narcotráfico. Ante este panorama, el gobernador Andrés Julián Rendón y el alcalde Federico Gutiérrez le entregaron al Presidente electo un paquete de propuestas para dinamizar la recuperación del país en sus primeros 100 días de mandato, tras cuatro años de rezago. Según explicaron los mandatarios locales, las iniciativas buscan movilizar el aparato estatal existente, eliminar trabas burocráticas y despejar el desarrollo de la región.

Ofensiva contra los grupos criminales

En el frente de seguridad, el alcalde Gutiérrez instó al mandatario electo a priorizar la ofensiva contra las bandas criminales que delinquen en el Valle de Aburrá, arreciar la detención de cabecillas clave y reactivar los trámites de extradición contra los principales jefes del narcotráfico. La petición tuvo luz verde. Entre los compromisos respaldados por De la Espriella figura la radicación en el Congreso de una iniciativa legislativa para derogar el marco de la Paz Total (presentada el martes), buscando impedir la suspensión de órdenes de captura y el otorgamiento de beneficios penales a grupos al margen de la ley. Por su parte, el gobernador Rendón planteó una prueba piloto de aspersión con drones contra narcocultivos y solicitó reclasificar a “El Mesa” como Grupo Armado Organizado para enfrentarlo con el poder militar. Asimismo, pidió a De la Espriella neutralizar a 19 objetivos prioritarios en el territorio mediante la denominada Operación Cazador Antioquia.

Bajo este esquema, Rendón confía en que la Fuerza Pública logre capturar o dar de baja a los máximos jefes de las disidencias de las Farc, el Eln, el Clan del Golfo y “El Mesa”, apoyándose en inteligencia y capacidades de investigación judicial. De igual forma, demandó reanudar las incursiones militares para neutralizar a los integrantes del Estado Mayor de los Bloques y Frentes, con foco en Alexander Díaz Mendoza, alias “Calarcá”, empleando inteligencia y poder aéreo. Finalmente, reiteró la necesidad de retomar la fumigación aérea con drones en Antioquia.

Hidroituango y la soberanía energética

Rendón instó al nuevo gobierno a conformar una mesa “antiapagón”, liderada por el Ministerio de Minas y con los actores del sector, orientada a estabilizar el sistema eléctrico y recobrar la autonomía energética del país. En esa línea, planteó elevar los niveles de agua embalsada —sobre todo en Hidroituango—, encender de inmediato las termoeléctricas, agilizar la aprobación de proyectos de energía en firme y adelantar los relojes una hora para aprovechar la luz natural. Por su parte, el alcalde advirtió sobre un potencial déficit de generación eléctrica a nivel nacional y exigió reformas regulatorias urgentes que permitan incrementar la capacidad del embalse de Hidroituango. Paralelamente, sugirió acelerar el desarrollo del proyecto hidroeléctrico Espíritu Santo, interconectar seis pequeñas centrales de EPM para aportar 316 megavatios adicionales y fijar mesas técnicas con la Nación para destrabar estas iniciativas.

Proyectos clave de infraestructura física

Como primer pilar del paquete de medidas, el gobernador ubicó la infraestructura, haciendo un llamado al nuevo Ejecutivo nacional para que muestre la disposición de permitir el retorno del Ferrocarril de Antioquia y suscriba el acta de cesión parcial del Invías para el tramo férreo Bello – Cabañas y Cabañas – Grecia. Para viabilizar este proyecto, se necesita asegurar el derecho de vía que garantice la conexión desde Grecia hasta Ciénaga (Magdalena), además de las directrices técnicas y el aval del Ministerio de Cultura para ejecutar la rehabilitación ferroviaria del Túnel de la Quiebra. En ese mismo campo, Gutiérrez propuso declarar la zona aeroportuaria antioqueña como Proyecto de Interés Nacional Estratégico, acelerar la expansión del aeropuerto José María Córdova mediante una segunda pista y otra terminal, y reforzar la presencia de la Policía y Migración. Entérese: De la Espriella anuncia “mano de hierro” contra las estructuras criminales luego del traslado de 117 presos De forma complementaria, requirió formalizar el traspaso del predio del aeropuerto Olaya Herrera al Distrito con el fin de proyectar su futuro reordenamiento urbano. Finalmente, en materia de movilidad, urgió al Gobierno a incorporar el metrocable de San Antonio de Prado en el Plan Nacional de Desarrollo a través de la Ley de Metros, garantizar los recursos asignados para el Metro de la 80 y respaldar la dotación electromecánica de la Vía al Mar, obras clave para potenciar la integración regional.

Políticas sociales y deudas de la salud

Gutiérrez instó a aplicar soluciones estructurales en salud, vivienda y primera infancia. En esa línea, propuso saldar las acreencias pendientes de las EPS con la red hospitalaria de Medellín, diseñar un esquema de cofinanciación entre la Nación y el Distrito para impulsar la vivienda de interés social, y fortalecer la presencia del Icbf a fin de ampliar la cobertura de atención a la niñez. Por su parte, Rendón planteó consolidar la autonomía económica de las mujeres para garantizar su plena independencia, complementada con un sistema de cuidado que las respalde en sus procesos de formación, empleo, emprendimiento y liderazgo. Bloque de preguntas y respuestas: