¿Por qué Petro estuvo remoto en el último Consejo de Ministros y no fue a EE. UU.?

Una imagen inédita en las transmisiones de los Consejos de Ministros vio el país este miércoles. El presidente Gustavo Petro, que por lo general está a la cabeza de esas reuniones, esta vez no estaba presencialmente: sus ministros y funcionarios de Gobierno lo vieron por medio de una pantalla. Y no solo fue el carácter de remoto en una, sino en dos reuniones que tuvo el mandatario este lunes. La primera fue para anunciar que expedirá un decreto para declarar la situación de desastre nacional ante la inminencia de un fenómeno de El Niño y la segunda fue para el Consejo de Ministros. Le puede interesar: Reasignación de recursos y contratación directa, ¿cuáles son todas las implicaciones de declarar desastre nacional? En la primera reunión salió vistiendo una camisa manga larga de color blanco, mientras que la segunda lució un saco rojo de cremallera.

El hecho pasaría desapercibido si no fuera porque es la primera vez que el presidente Petro encabeza un Consejo de esa manera y, además, porque ni él ni nadie de la Casa de Nariño explicó por qué estaba conectado por videollamada. EL COLOMBIANO consultó con Presidencia de la República la razón por la que el jefe de Estado estaba remoto, pero hasta el momento no ha obtenido respuesta.

¿Por qué Petro no viajó a Estados Unidos?

Gustavo Petro tenía previsto un viaje a Nueva York (Estados Unidos) este inicio de semana para participar de la Misión Permanente de las Naciones Unidas, pero lo canceló a última hora.

Se tenía previsto que esa fuera su última visita de Estado a ese país mientras sigue incluido en la Lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac, por sus siglas en inglés), que es conocida también con el nombre de Lista Clinton. Sobre este cambio de planes, la Presidencia explicó que el mandatario priorizará su “agenda nacional” y se concentrará en terminar su gobierno, al que le quedan 16 días para terminar. El pasado 20 de julio Petro dio un discurso a modo de despedida en el sur de Bogotá, horas antes de instalar las sesiones del Congreso de la República. El jefe de Estado también tenía previsto ir a Washington D. C. para reunirse con la Organización de los Estados Americanos (OEA).

La relación diplomática de Petro con la Administración de Estados Unidos en los últimos meses ha tenido tensiones, a pesar de la reunión que sostuvo con Donald Trump en febrero de este año. El mandatario colombiano ha desconocido los resultados de las elecciones en las que perdió su candidato, el senador Iván Cepeda. Incluso, durante el Consejo de Ministros de este martes, dijo que se las “habían robado”. En contraste, el Gobierno gringo ha recibido en sus oficinas a representantes del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Entre esos están el vicepresidente José Manuel Restrepo y el canciller designado Omar Bula, quienes se reunieron con el secretario de Estado de ese país, Marco Rubio. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí . Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué Gustavo Petro canceló su viaje a Estados Unidos y participó de forma virtual en el Consejo de Ministros? La Presidencia informó que Gustavo Petro priorizó su agenda nacional y decidió cancelar su viaje a Estados Unidos. Hasta el momento, no ha explicado públicamente por qué encabezó de manera virtual el Consejo de Ministros. ¿Por qué fue inusual que Gustavo Petro presidiera el Consejo de Ministros por videollamada? Fue un hecho poco habitual porque normalmente el presidente dirige estas reuniones de forma presencial. La participación remota generó interés debido a que no se ofreció una explicación oficial sobre las razones de ese cambio. ¿Qué actividades tenía programadas Gustavo Petro en Estados Unidos antes de cancelar el viaje? Petro tenía previstas reuniones en Nueva York y Washington D. C., incluyendo actividades relacionadas con la ONU y la OEA. La Presidencia indicó que la agenda fue suspendida para concentrarse en asuntos internos del Gobierno. ¿Cómo puede afectar la cancelación del viaje de Petro a la relación entre Colombia y Estados Unidos? El impacto dependerá de la evolución de la agenda bilateral y de las decisiones de ambos gobiernos. La cancelación ocurre en un contexto de tensiones diplomáticas recientes, por lo que su alcance seguirá sujeto a los acontecimientos oficiales.