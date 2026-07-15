La historia de don Luis, panelero invitado a posesión del presidente De la Espriella

Ayer, don Luis era el vendedor de panelas más viral de internet. Y su fama no parece que vaya a apagarse, al menos hasta el 7 de agosto, cuando asista como invitado de honor a la posesión del presidente electo, Abelardo de la Espriella. Es de esos personajes que se vuelven célebres sin planearlo y sin imaginarlo si quiera. Esta vez, la suerte o a quien le prenda velas estuvieron de su lado y convirtieron lo que parecía un desafortunado encuentro en, quizá, el momento más especial de su vida. Por primera vez, don Luis se quedó sin una sola panela para vender, los vecinos se las compraron todas como muestra de solidaridad. ¿Por qué? Todo ocurrió el domingo, cuando un video con su rostro se hizo viral. Don Luis estaba al otro lado de la ventana, con sus panelas en la mano, mientras era grabado por el profesor Franklin Gamboa Tabares. “No le voy a seguir comprando a los que votaron para que nos destripen”, le dijo el profesor, mientras el rostro de don Luis se escurría entre la desilusión y la confusión. Le puede interesar: Esposa de Iván Cepeda renunció a cargo en la JEP para hacer campaña y volvió como si nada, ¿qué responde el tribunal? Las redes hicieron lo suyo. Horas después de que el video se volviera viral, el presidente electo Abelardo de la Espriella rechazó lo ocurrido e invitó a don Luis a su acto de posesión. “Quiero invitar muy especialmente a don Felipe Yagüe, un miembro de la manada del tigre que fue víctima del odio político por parte de un contradictor que decidió no volver a comprar la panela por haber votado por el tigre. Don Luis, reciba mi invitación, por mi cuenta, a la posesión presidencial. Mi equipo se va a comunicar con usted para arreglar todo”, dijo De la Espriella. En su mensaje, agregó que además le pidió a sus ministros “que a través de él y de su caso se forme un programa de emprendimiento para los comerciantes de panela”.

Luis Felipe Yagüe es un vendedor ambulante de 74 años que recorre las calles de Florencia, Caquetá, ofreciendo panela, café, huevos y miel. Su caso, agitó nuevamente el debate sobre el respeto por las diferencias políticas, la libertad de voto y la convivencia democrática. En el video, que se hizo viral, se ve cómo, durante toda la conversación, escuchó en silencio las palabras del activista petrista. No respondió con insultos, reclamos ni descalificaciones. “Don Luis Felipe, no me vuelva a dejar nada”, le dijo el profesor. “Desde ahora le compraré directamente a los campesinos”, agregó. Luis Felipe solo asintió y se fue. Lejos de generar rechazo hacia el vendedor, la difusión del material produjo el efecto contrario. Decenas de habitantes de Florencia comenzaron a acercarse hasta su vivienda para comprar panela, café, huevos y miel, además de expresarle personalmente su respaldo. La solidaridad también llegó desde distintas regiones del país. A través de llamadas, mensajes y publicaciones en redes sociales, cientos de personas destacaron la serenidad y el respeto con los que el comerciante afrontó una situación.

Con el paso de los días, el vendedor aseguró que la publicación terminó beneficiándolo. “En vez de decirle al señor que me hizo un mal, el que publicó ese video, que me dio fue una bendición”, expresó. Sus palabras fueron ampliamente compartidas por usuarios de redes sociales, quienes resaltaron su actitud conciliadora. La familia del comerciante también decidió pronunciarse sobre lo ocurrido. Su hija, Luz Helena Yagüe Rodríguez, afirmó que su padre nunca dio autorización para ser grabado ni para que ese video fuera difundido posteriormente en redes sociales. Además, explicó que durante toda la conversación él simplemente escuchó lo que le decía la otra persona, sin entrar en discusiones políticas ni responder a las provocaciones.