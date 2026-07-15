¿El presidente De la Espriella podrá despachar, como quiere, desde Barranquilla?

El presidente electo Abelardo de la Espriella ha dicho que quiere gobernar o “despachar” desde las regiones. Durante la campaña y ya como ganador de las elecciones, lo hizo desde sus oficinas en Barranquilla. De hecho, su primer “consejo de ministros” se realizó allí. Pero también ha recibido a mandatarios locales de todo el país y desde ese lugar es donde graba sus transmisiones para redes.
Pero, ¿cómo puede gobernar desde la capital del Atlántico? ¿Qué pasaría con la Casa de Nariño? Son preguntas que surgen. No se puede negar que la mayor parte de la máquina estatal está en Bogotá, pero, precisamente, este sería uno de los aspectos que quiere cambiar De la Espriella, que creció en la costa Caribe.
Le puede interesar: Así se eliminarán 229 cargos en el gobierno de De la Espriella: desaparecen dos consejerías de Derechos Humanos.
Precisamente, el alcalde de Barranquilla, Alejandro Char, aliado político del presidente electo, se refirió al tema de poner a la capital del Atlántico como sede alternativa del Gobierno. En la Casa de Nariño seguirían funcionando algunas entidades, aunque De la Espriella ha dicho que no vivirá allí.
¿Otra “Casa de Nariño”?
En diálogo con Blu Radio, Char dijo que el Edificio de la Aduana está siendo evaluado para ser la sede del despacho presidencial en la ciudad. Según el alcalde, la decisión de establecer a Barranquilla como sede de cogobierno es un compromiso que irá más allá de los símbolos. “Es en serio y lo va a firmar el 7 de agosto. Nos lo prometió”, dijo. Y añadió que “han subido los precios de los tiquetes” a Barranquilla en estos días que el foco se ha puesto sobre la ciudad.
Los Char tendrán aliados cercanos en el gobierno entrante como la exgobernadora del Atlántico Elsa Noguera (MinTransporte) y el exsenador liberal Mauricio Gómez Amín (MinComercio), por solo nombrar dos grandes figuras del nuevo gabinete.