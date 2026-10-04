Los influenciadores que mueven la agenda de Abelardo de la Espriella en redes sociales

Las fichas que resultaron clave para llevar a Abelardo de la Espriella a la victoria presidencial siguen teniendo un papel protagónico en lo que va de su Gobierno. Le puede interesar: ¿Se les acabó la “gasolina” a los activistas digitales de Petro? “Tumbamos al cacique gremial de la ANDI”, escribió esta semana uno de los seguidores más fieles del mandatario. El influenciador Vincent Ramos lo publicó en X, junto a un video en el que celebraba la salida de Bruce Mac Master. La comunicación oficial fue distinta. La dio el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien habló de “una decisión autónoma del gremio”. Agregó: “No tengo realmente nada que comentar”.

Mientras tanto, varias cuentas con el nombre @delaespriellapresidente, en Instagram, X y otras plataformas, compartieron piezas hechas con inteligencia artificial que atribuían la salida de Mac Master a acciones del mandatario. Estas cuentas se presentan como “cuentas de apoyo” e incluso algunas son verificadas, es decir, pagan por el “chulito azul” que las identifica como oficiales, aunque no son del Gobierno. Replican mensajes institucionales y hasta parecen explicar determinaciones del Ejecutivo, como lo hicieron con el nombramiento de Joaquín Gutiérrez en la presidencia de Ecopetrol.

Uno de los videos muestra a De la Espriella en una caricatura, con una silla destrozada al fondo, y luego a Mac Master con una caja saliendo de una oficina. “El Tigre cumplió: tumbó a Bruce Mac Master (...). La defensa desesperada de Paloma Valencia solo confirmó lo evidente: era su ficha”, se lee en la descripción. En algunos sectores quedó la sensación de que el sector privado habría perdido otro pulso frente al Gobierno, similar a lo que habría pasado con el nombramiento en la presidencia de la Cámara Colombiana de Infraestructura. El estratega de campaña y presidente de la junta directiva de Ecopetrol, Carlos Suárez, aportó su propia pieza al coro con un trino breve: “jaque mate”.

Mientras tanto, los ministros parecen haber tomado al pie de la letra la directiva de no hablar más de la cuenta con los medios. El de Hacienda, Miguel Gómez, lo dejó claro en una rueda de prensa del Banco de la República. Cuando le preguntaron por el FMI, respondió que solo podía referirse a política monetaria. Y en el Congreso varios esquivan a periodistas. Para el analista político Pedro Viveros, “cada vez que los influencers del gobierno salen en su lucha política por persuadir a la opinión pública, lo que están tratando es de mantener electrizados a sus seguidores en su nicho y de resaltar lo negativo del nicho de sus rivales”. Si bien el uso de estos canales puede ser parte de una estrategia de campaña permanente, explica Viveros, sobre todo de cara a las elecciones de 2027, la duda es si podrá mantener a la opinión pública a su favor si no da un giro hacia la presentación de resultados, más allá de las confrontaciones. De hecho, algunas de las hechas en campaña ya han tenido que ser retractadas.

¿Quiénes son los influencers?

Uno de ellos es Vincent Ramos, activista cristiano y costeño, hijo de pastores de la iglesia Casa de Bendición. En su caso, las rectificaciones ya empezaron. “En cumplimiento de la Sentencia proferida por el Juzgado Noveno Civil Municipal de Bogotá rectifico que no existe certeza para decir que la doctora Paloma Valencia quería que mataran al tigre Abelardo de la Espriella en la campaña presidencial. Lo que dije obedeció a la emoción del momento”, publicó esta semana.

Luego, con un comunicado, reconoce haber recibido una “cantidad de acciones de tutela” y asegura que no “pueden decir que Vincent solo sabe pelear, o que jamás reconoce cuando se equivoca”. Por su parte, Oswaldo Ortiz comenzó como youtuber cristiano y fue candidato al Senado por el Centro Democrático en 2022, aunque no resultó electo. En diálogo con EL COLOMBIANO, explicó que una cosa son las dinámicas del Congreso, donde la gente “se saluda en los pasillos sin problemas”, y otra “la construcción territorial enfocada en las elecciones regionales de 2027”. Carlos Suárez, el estratega de De la Espriella, lo resumió en Semana: “Ganamos la batalla del 2026, pero para ganar la guerra hay que ir por el 2027 y el 2030”. También está Miguel Zárate, uno de los mayores defensores del presidente. Tras la posesión, sus trinos habían vuelto a centrarse en los escándalos de la anterior administración, pero esta semana reactivó su discurso cuando le recordaron una foto en la que acompañaba a Valencia. Respondió: “Muchos me restriegan mi pasado con Paloma, todos nos equivocamos en algún momento”.

Aparece además Santiago Giraldo, un joven influenciador de Ibagué y de los principales críticos del Centro Democrático, quien ya en 2022 decía que “el mejor momento para fundar una nueva derecha en Colombia es ahora”. Para el analista político Thierry Ways, esta estrategia se mantendría. “La campaña demostró que ese modelo funciona. Y el Gobierno, desde la campaña, mostraba desconfianza hacia la intermediación periodística”. Son pocas las veces que De la Espriella se ha referido al tema. Una de ellas tuvo que ver con Alejandro Bermeo, otro de los influenciadores y hoy senador. Ad portas de la primera vuelta, Bermeo señaló al expresidente Álvaro Uribe: “Gravísimo que el viejo patriarca del uribismo quiera matar a Santiago Giraldo. Hoy que ve su tumba política en su desespero”.

Entonces De la Espriella rechazó los ataques, condenó cualquier agresión hacia el exmandatario y afirmó que siente aprecio y admiración por él.

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