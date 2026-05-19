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MinIgualdad pide perdón por declaraciones machistas de Petro: “Hemos sido agresivos”

El ministro Alfredo Acosta y la viceministra de las Mujeres, Támara Ospina, hablaron reconocieron que en el “Gobierno del Cambio” ha habido machismo.

  • El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, estuvo en el lanzamiento de la campaña “No es hora de callar”. FOTO MINISTERIO DE LA IGUALDAD
    El ministro de la Igualdad, Alfredo Acosta, estuvo en el lanzamiento de la campaña “No es hora de callar”. FOTO MINISTERIO DE LA IGUALDAD
El Colombiano
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hace 3 horas
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Dentro del Gobierno Petro —que llegó al poder con la promesa de “el cambio es con las mujeres”— hay machismo y patriarcado. Así lo reconocieron las cabezas del Ministerio de la Igualdad este martes durante el lanzamiento oficial del Fondo “No Es Hora De Callar”: una medida de reparación impulsada por esa entidad.

Consultado por EL COLOMBIANO sobre los comentarios y declaraciones machistas que ha dado el presidente Gustavo Petro en distintos espacios —en los que llegó a decirles “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas—, el ministro Alfredo Acosta ofreció perdón por esas palabras.

Le puede interesar: Los disparates y la obsesión de Gustavo Petro con temas sexuales en sus discursos.

“Hay que pedir perdón, no solo por estas palabras, como hombre y como ministro pido perdón. Hemos sido muy agresivos en la historia, los hombres para que haya paz se deben reconocer”, manifestó.

Así mismo, el funcionario agregó que “yo llevaré la razón al señor presidente para que esto se dé, porque de ahí se empieza, reconociendo nuestros errores, de ahí se empieza en la familia, en la casa y más en esta gran familia y de nuestro Jefe de Estado”.

En el mismo sentido, Acosta dijo que “si él da el ejemplo, creo que yo le llevaré la razón porque hace parte también de esa dignificación que debemos hacer a las mujeres” y reiteró su pedido de perdón “como ministro frente a las ofensas y no solo de esas, sino de muchas ofensas que han habido de los hombres, los hombres periodistas, los hombres en la familia, en la casa, eso es un perdón que debemos darlo colectivo para que así haya paz en Colombia porque a veces la paz viene desde acá”.

En la misma vía, en respuesta a una pregunta de EL COLOMBIANO, la viceministra de las Mujeres, Tamara Ospina, indicó que “seguramente ha habido algunas formas inadecuadas y formas erradas donde ha habido manifestaciones que reflejan esa cultura machista, pero también es cierto que este gobierno está profundamente comprometido con las mujeres y con la justicia y la equidad de género”.

A esto, añadió que “nosotros como gobierno de izquierda debemos reconocer que estamos adentro impregnados de machismo, de patriarcado y que nos queda un camino enorme y muy difícil (por recorrer)”.

“Creo que necesitamos de compañeros varones de nuestros procesos que se asuman también como abanderados para despatriarcalizar los procesos de la izquierda colombiana, de las diferentes expresiones de nuestros movimientos sociales y populares que hoy en juntanza conforman este primer gobierno popular”, puntualizó Ospina.

El pasado 5 de mayo una sentencia de la Corte Constitucional le ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse públicamente de haberse referido a las mujeres periodistas como “muñecas de la mafia” durante la ceremonia de posesión de la defensora del Pueblo, Iris Marín, en agosto de 2024.

Vale recordar que la viceministra Ospina estuvo fuera de esa entidad por los señalamientos de al menos 14 personas en su contra por hechos de presunto acoso laboral, racismo y hasta violencia física.

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