MinIgualdad pide perdón por declaraciones machistas de Petro: “Hemos sido agresivos”

Dentro del Gobierno Petro —que llegó al poder con la promesa de “el cambio es con las mujeres”— hay machismo y patriarcado. Así lo reconocieron las cabezas del Ministerio de la Igualdad este martes durante el lanzamiento oficial del Fondo “No Es Hora De Callar”: una medida de reparación impulsada por esa entidad.
Consultado por EL COLOMBIANO sobre los comentarios y declaraciones machistas que ha dado el presidente Gustavo Petro en distintos espacios —en los que llegó a decirles “muñecas de la mafia” a mujeres periodistas—, el ministro Alfredo Acosta ofreció perdón por esas palabras.
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