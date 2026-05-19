Alerta por El Niño: Acolgen pide encender desde ya las térmicas para evitar un apagón

Colombia enfrenta uno de sus escenarios energéticos más complejos de las últimas décadas de cara al próximo fenómeno de El Niño. Así lo advirtió Natalia Gutiérrez, presidenta de Acolgen, quien aseguró que el país llega al segundo semestre del año con un balance negativo entre oferta y demanda de energía, retrasos en nuevos proyectos y un panorama incierto para el abastecimiento de gas natural. La dirigente gremial señaló que el sistema eléctrico atraviesa una combinación de factores críticos que podrían poner en riesgo la confiabilidad energética del país durante la temporada seca que comenzaría a sentirse desde agosto. Puede leer: ¿El Niño 2026 deja a Colombia al borde del apagón? MinEnergía pide medidas urgentes a la Creg Entre las principales alertas mencionó que los embalses se encuentran alrededor de 63% de capacidad, lejos del nivel cercano al 80% que debería alcanzarse antes de diciembre para enfrentar un verano intenso. A esto se suma un déficit de energía firme frente a la demanda proyectada de -2,6%, cifra que podría profundizarse hasta -4,4% en 2027 y -6,8% en 2030 si continúan los retrasos en nuevos proyectos de generación.

Retrasos en proyectos eléctricos agravan el déficit energético

De acuerdo con Gutiérrez, el país acumula un rezago sistemático en la entrada de nuevas plantas de generación. Entérese: El 50% de la Costa Caribe depende del gas de Canacol: Asoenergía alerta por impacto en precios y empleo Explicó que entre 4.000 y 4.500 megavatios de energía firme que debieron entrar en operación durante los últimos cinco años aún no han sido incorporados al sistema. Ese atraso coincide con un crecimiento sostenido de la demanda eléctrica, mientras la oferta avanza a un ritmo menor. “Tenemos unos balances negativos y un fenómeno de El Niño que no estaba en el radar”, afirmó la presidenta de Acolgen, al insistir en que las señales de alerta ya habían sido advertidas años atrás. La líder gremial también cuestionó las señales regulatorias y los mensajes del Gobierno frente a la generación térmica y los mercados de energía, al considerar que generaron incertidumbre e inhibieron inversiones necesarias para ampliar la capacidad del sistema eléctrico. Le interesa: Canacol busca un acuerdo por US$100 millones para avanzar en su recuperación

Acolgen pide prender térmicas para ahorrar agua en embalses

Frente a este panorama, el gremio pidió activar desde ahora las plantas térmicas para reducir la presión sobre los embalses y conservar agua suficiente para el verano. Según explicó Gutiérrez, en condiciones normales la generación térmica participa con entre 35% y 40% del suministro eléctrico, pero durante una sequía severa esa participación tendría que acercarse al 50%. La estrategia busca preservar los niveles de agua y garantizar que los embalses lleguen a diciembre en las condiciones requeridas por el operador del sistema. “Estamos prendiendo térmicas para guardar el agua y cuidar los embalses”, sostuvo. La dirigente insistió en que el país necesita una campaña nacional de ahorro energético que involucre hogares, industrias y grandes consumidores, incluidos quienes puedan autogenerar electricidad para reducir la presión sobre la red.

Escasez de gas y crisis internacional elevan preocupaciones

Otro de los puntos críticos identificados por el gremio es la disponibilidad de gas natural para operar las plantas térmicas. Gutiérrez explicó que Colombia no cuenta actualmente con suficiente gas nacional, lo que obliga a recurrir a gas importado, cuyo costo es considerablemente más alto. Vea también: ¿Por qué Hidroituango necesita subir el embalse antes de que llegue El Niño? La situación, añadió, se agravó por la tensión geopolítica internacional y las afectaciones en el Estrecho de Ormuz, un corredor clave para el comercio mundial de combustibles. “El problema en el estrecho de Hormuz desencadenó adicionalmente que el 20% de la oferta global de gas cayera”, afirmó. Aunque reconoció que este contexto elevará los costos de generación eléctrica, aseguró que el impacto sobre las facturas residenciales sería limitado porque la mayoría de usuarios está cubierta mediante contratos de largo plazo. Según sus estimaciones, el aumento no debería superar entre 7% y 9% en los recibos de energía.

Las alternativas para reforzar el abastecimiento energético

Entre las soluciones planteadas, Acolgen destacó la importancia de acelerar proyectos que permitan ampliar la oferta de gas natural. En ese sentido, Gutiérrez mencionó la regasificadora que desarrollan TGI y Grupo de Energía de Bogotá, con respaldo del Ministerio de Minas, como una de las alternativas más rápidas para aumentar la disponibilidad de combustible. También propuso revisar las condiciones regulatorias para permitir que proyectos de gas actualmente en pruebas puedan entrar en operación comercial de manera anticipada, en coordinación con el Ministerio de Minas y la Agencia Nacional de Hidrocarburos. Además, pidió conectar cuanto antes los proyectos solares que ya están en construcción o pruebas y que podrían entrar al sistema antes de diciembre.

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