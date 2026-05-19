Así fue la vida de Totó La Momposina, la cantante que llevó la música del Caribe colombiano al mundo entero

A los 85 años, este domingo 17 de mayo falleció Sonia Bazanta Vides, quien marcó un antes y un después en la historia de la música colombiana con el nombre de Totó La Momposina.
La noticia de su muerte fue confirmada por sus hijos Marco Vinicio, Angelica Maria y Euridice Salome Oyaga Bazanta por medio de una publicación en Instagram en la que revelaron que la artista sufrió un infarto al miocardio en su residencia en Celaya, México.
En contexto: Murió Totó la Momposina, la gran voz del folclor colombiano