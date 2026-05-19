Por qué Hacienda perdió el caso contra Shakira y deberá devolverle millones: todos los detalles

La justicia española le dio un giro histórico a uno de los procesos fiscales más mediáticos de los últimos años. Después de más de ocho años de disputa, la Audiencia Nacional concluyó que la cantante colombiana Shakira no debía ser considerada residente fiscal en España en 2011 y ordenó anular las sanciones que le había impuesto la Agencia Tributaria. El fallo obliga ahora al fisco español a devolverle más de 55 millones de euros —más de 64 millones de dólares con intereses— y deja abierta una discusión sobre los métodos utilizados por Hacienda en casos contra celebridades. El núcleo del caso estuvo centrado en una pregunta clave: ¿vivía realmente Shakira en España en 2011? Para Hacienda, sí. Para la defensa de la artista, no. Y finalmente, la justicia terminó dándole la razón a la barranquillera. La legislación española establece que una persona debe permanecer más de 183 días al año en el país para ser considerada residente fiscal. La Agencia Tributaria sostuvo durante años que la cantante ya tenía en España el centro de su vida personal y económica debido a su relación con el exfutbolista Gerard Piqué, entonces jugador del FC Barcelona.

Sin embargo, la Audiencia Nacional concluyó que Hacienda no logró demostrar que Shakira hubiera superado ese límite de permanencia durante 2011. Según la sentencia, las autoridades fiscales solo pudieron acreditar 163 días entre registros comprobados y “días presuntos”, una cifra insuficiente para convertirla en residente fiscal. Además, el tribunal consideró que en ese momento no existía todavía un “núcleo familiar” en España. La cantante no estaba casada con Piqué, aún no tenía hijos y pasaba gran parte del año fuera del país debido a su gira internacional Sale el Sol World Tour, con más de 120 conciertos en 37 países. La resolución también desmontó otro de los argumentos de Hacienda: que Bahamas, donde Shakira tenía residencia fiscal, era únicamente una fachada. Para los magistrados, no se logró probar que España fuera el verdadero centro de operaciones económicas de la artista en 2011. En contexto: La justicia española falla a favor de Shakira y ordena devolverle más de 64 millones de dólares La decisión judicial anuló tanto las liquidaciones tributarias como las sanciones impuestas. Entre los montos reclamados estaban casi 25 millones de euros por IRPF, 2,6 millones por impuesto al patrimonio y multas calificadas como “muy graves”, que elevaban el total a más de 54 millones de euros. Con intereses acumulados, la devolución superaría los 64 millones de euros. Tras conocerse la decisión de la justicia española, Shakira reaccionó también en redes sociales con un mensaje que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a Hacienda. La barranquillera publicó un video en Instagram utilizando como fondo la canción Btch Better Have My Money* de Rihanna, justo después de que la Audiencia Nacional ordenara devolverle más de 55 millones de euros por las sanciones anuladas.

“Después de más de ocho años soportando un señalamiento público brutal, campañas orquestadas para destruir mi reputación y noches enteras sin dormir que terminaron afectando a mi salud y al bienestar de mi familia, por fin la Audiencia Nacional ha puesto las cosas en su sitio”, expresó la artista en un comunicado. Aunque esta victoria representa un golpe importante para Hacienda, el caso no borra los problemas judiciales previos de la cantante. En 2023, Shakira pactó con la Fiscalía española una condena por fraude fiscal correspondiente a los años 2012, 2013 y 2014. En ese acuerdo aceptó una pena de tres años de prisión —que no implicó cárcel efectiva— y el pago de una multa millonaria para evitar un juicio público. La diferencia entre ambos procesos fue precisamente la evidencia sobre su residencia fiscal. Mientras en el caso de 2011 la justicia concluyó que no se alcanzó el mínimo de permanencia exigido, en los años posteriores sí se consideró probado que vivía en Barcelona junto a Piqué y sus hijos.

¿Qué otros casos similares al de Shakira existen en España?

El fallo también reavivó los casos sobre otros famosos que han enfrentado procesos similares en España. Figuras como Xabi Alonso, Iván Helguera y Ana Duato lograron ser absueltos tras largas disputas con Hacienda. Otros, como Cristiano Ronaldo y Lionel Messi, optaron por acuerdos y multas para cerrar sus procesos. En el caso de Shakira, la resolución podría marcar un precedente importante sobre cómo se interpretan los criterios de residencia fiscal para artistas y deportistas con carreras internacionales. Sin embargo, la batalla todavía no termina completamente. La Agencia Tributaria ya anunció que pedirá recurrir la sentencia ante el Tribunal Supremo español. Lea aquí: Shakira estrenó adelanto “Dai Dai” con Messi, Maradona y el Pibe Valderrama Mientras tanto, la cantante atraviesa uno de los mejores momentos de su carrera. Tras romper récords de asistencia y convertirse en una de las artistas latinas más exitosas del mundo, Shakira prepara además una serie de conciertos en España, donde volverá a presentarse por primera vez desde 2018.

¿Cómo Shakira logró ganarle a Hacienda?

El abogado fiscalista español Beni Sánchez, conocido en redes sociales como “P*tos Impuestos”, publicó un análisis de la sentencia en el que explica por qué, a su juicio, la Audiencia Nacional terminó dándole la razón a Shakira frente a la Hacienda española. Según el experto, el fallo desmontó dos pilares centrales del caso: que la cantante hubiera permanecido más de 183 días en España en 2011 y que su relación con Gerard Piqué fuera suficiente para considerar que su “centro de intereses económicos” estaba en territorio español. De acuerdo con el análisis, Hacienda solo logró acreditar 163 días de permanencia de la barranquillera en España durante ese año, una cifra inferior al umbral legal necesario para declararla residente fiscal. Además, el abogado sostiene que la Justicia consideró insuficiente el argumento de la relación sentimental con Piqué para concluir que Shakira debía tributar en España por toda su renta mundial. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.