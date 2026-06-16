Llegó el fin del Ministerio de la Igualdad: así fue su corta historia

El 4 de enero de 2023, apenas cinco meses después de haberse posesionado en el poder, Gustavo Petro sancionó en Itsmina, Chocó, la Ley que creaba el Ministerio de la Igualdad. Allí, aseguró que las poblaciones “que siempre quedaron marginales en la política pública, por allá en un rinconcito, como en la cocina, en el Ministerio de la Igualdad tendrán una priorización”. Aquel propósito se truncó pronto, cuando la Corte Constitucional concluyó que la entidad no cumplía los requisitos mínimos para constituirse.
El sueño de tener una institución que velara por “los nadies” recibió la estocada final este pasado viernes, 12 de junio, cuando a los funcionarios del Ministerio les llegó una carta firmada por el presidente Petro en la que les agradecieron por sus servicios y enlistaron los pasos que se deben cumplir para liquidar la entidad. Y es que, tras cuatro años con una cartera congelada, el oficialismo no pudo sacar adelante su consolidación legal, puesto que aunque aún queda una semana de discusión en el Legislativo, desde el Gobierno reconocen que no hay voluntad política para discutir el proyecto que reviviría la cartera. En aquel camino jurídico que termina esta semana pero lleva dos años en marcha, el Ministerio y su propósito se vio machado y opacado por denuncias de acoso laboral, choques políticos y problemas con el manejo del dinero público.
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Sin bases sólidas
Incluso el inicio del Ministerio parecía ya un mal presagio. El presidente Gustavo Petro llegó seis horas tarde a Itsmina, donde lo esperaban cientos de personas del municipio y su fórmula vicepresidencial, Francia Márquez: la primera en hacerse cargo de la cartera. “Yo sé que todos ustedes tienen la expectativa de que el presidente llegue en cualquier momento; yo también la tengo. Esperamos que así sea, pero aquí estamos como Gobierno Nacional y aquí está su vicepresidenta, poniendo la cara”, dijo Márquez, marcando un quiebre político.
Luego llegó el quiebre jurídico. El 8 de mayo de 2024, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 2281 de 2023, con la cual fue creado el Ministerio de Igualdad y Equidad, por considerar que hubo vicios de trámite en su estructuración, ya que no se realizó un correcto análisis de su impacto fiscal.