Colombiamoda: así la sostenibilidad se convierte en el sello diferenciador de la moda colombiana

La apuesta de la moda colombiana por conquistar mercados internacionales pasa cada vez más por la sostenibilidad. Materiales regenerativos, tintes naturales, procesos circulares y producción responsable se consolidan como el nuevo valor agregado del sector. Colombiamoda 2026 fue una muestra de esa transformación. La sostenibilidad se convirtió en uno de los ejes principales que atravesó la feria. No se habló únicamente de reciclar materiales o reducir emisiones; la conversación incluyó trabajo digno, preservación de saberes ancestrales, innovación, trazabilidad, economía circular y nuevos modelos de negocio capaces de mantenerse en el tiempo. Entérese: El negocio de la ropa usada por internet ya mueve más de US$9 millones en Colombia; Medellín es la segunda en compras

En entrevista con EL COLOMBIANO, Leonor Hoyos, directora de Plataformas de Conexión de Inexmoda, contó que esa visibilidad responde a una transformación que la industria viene construyendo desde hace varios años: “De sostenibilidad venimos hablando fuertemente desde la feria hace más o menos seis años. Esto no es un concepto que sea tendencia en este momento, sino una responsabilidad de la industria. Al tener el sello de ser una de las industrias más contaminantes, tenemos una gran responsabilidad y siento que la industria ha tomado acción frente al tema”. Hablar de sostenibilidad va mucho más allá del impacto ambiental. Aunque este sigue siendo un pilar fundamental, el concepto también incorpora dimensiones sociales y culturales. Para la directiva, esto implica asumir una responsabilidad frente al “trabajo justo, la remuneración justa y las condiciones laborales adecuadas”, así como trabajar con comunidades para preservar técnicas ancestrales y contar, a través de la moda, la historia de la cultura. En esa apuesta cobran protagonismo espacios como la Biblioteca de Materiales, donde se exhiben fibras y desarrollos creados a partir de residuos de otras industrias, y el Mercado de Moda Circular, que este año llegó a su tercera edición para reunir emprendimientos cuyo modelo de negocio nace desde la reincorporación de materiales al ciclo productivo. Le puede interesar: Caficultoras colombianas crean el primer textil hecho con cáscara de café: la historia

Entre las novedades de Colombiamoda 2026, Hoyos también destacó el showroom privado para las marcas Selection, el traslado del Set de Conocimiento al Pabellón Verde y la ampliación del circuito de ciudad, con el propósito de llevar la experiencia más allá de Plaza Mayor. Estas iniciativas buscan beneficiar no solo al sistema moda, sino también al turismo, el transporte, la gastronomía y otros sectores que se dinamizan con la feria: “Buscamos que el impacto de Colombiamoda no se quede exclusivamente en Plaza Mayor, sino activar otras industrias. Tenemos la responsabilidad de generar turismo especializado, turismo de negocios, mostrar la ciudad y beneficiar a otros actores”, afirmó.

De residuos a moda: así una hoja, una flor y una cáscara cobran nueva vida en Colombiamoda

Huella Natural, es un laboratorio textil fundado por Mónica Marín que, durante los últimos dos años, ha investigado técnicas ancestrales de estampación y tintorería para desarrollar procesos de producción con menor impacto ambiental. Su propuesta hace parte del Mercado de Moda Circular by Coca-Cola, el espacio de Colombiamoda creado para visibilizar emprendimientos y empresas que incorporan principios de economía circular. En esa búsqueda descubrieron la estampación botánica, una técnica poco desarrollada en Colombia que utiliza la flora como elemento principal para crear diseños irrepetibles: “Es una técnica que se ha trabajado en otros países, pero aquí casi no se ha desarrollado, especialmente utilizando la flora colombiana”, contó Marín en diálogo EL COLOMBIANO. Lea más: El regreso más emotivo de Colombiamoda 2026: Isabel Henao y Bronzini en el Parque de los Pies Descalzos Las materias primas provienen de hojas, flores, raíces, frutas, verduras y cortezas. Sin embargo, la mayor parte de estos materiales no se obtiene directamente de la naturaleza, sino de residuos que normalmente terminarían en la basura: “Hacemos una recolección inteligente. No arrancamos hojas de los árboles. Recogemos cáscaras de cebolla en las plazas de mercado, semillas y cáscaras de aguacate en restaurantes, pétalos descartados por las floristerías y podas de cultivos. Lo que para muchos es basura, para nosotros es materia prima”.

Cada planta reacciona de manera distinta durante el proceso, por lo que ninguna pieza puede repetirse exactamente: “Cada pieza es totalmente original. Si estampas un metro de tela y haces dos prendas, nunca van a quedar iguales”, explicó. Incluso una misma hoja puede producir resultados diferentes: “La misma hoja una vez nos dio un color morado y después verde. Según la luna, la clorofila cambia y eso influye en el resultado. La naturaleza también es caprichosa y tiene su propia sabiduría (...) Trabajamos con barras de hierro que liberan óxido y las combinamos con cúrcuma, café, vino tinto o extracto de uva. Eso genera texturas y huellas muy particulares”, concluyó Mónica Marín. Le puede interesar: “En la fotografía nunca terminas de aprender”: el fotógrafo Ruvén Afanador llega por primera vez a Colombiamoda La propuesta llegó a Colombiamoda de la mano de Euphoria, marca fundada por Carolina Gallego, con una colección que combina la estampación botánica de Huella Natural con intervenciones artesanales en bordado y pedrería. Las prendas aprovechan incluso los residuos generados durante el corte de las telas para elaborar accesorios e incorporan pintura ecológica aplicada por artesanas de Cartago, Valle del Cauca, además de diseños básicos pensados para perdurar en el tiempo.

El reto de cambiar la forma de consumir moda