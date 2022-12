El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, protagonizó un acalorado rifirrafe con el ex alcalde de Bogotá y ex candidato presidencial, Enrique Peñalosa, quien cuestionó duramente el tren entre Buenaventura y Barranquilla que prometió Gustavo Petro en campaña.

Este encontrón entre los dos políticos se registró después de que el ex mandatario de la capital del país cuestionó a Reyes públicamente por el tren prometido por Petro, y aseguró que los miembros del gobierno son “habladores de carreta”.

“El ministro de Transporte no tiene idea de lo que habla y dice bobadas a cada rato (como otros ministros). No existe ni un pre-pre estudio, pero para un gobierno de habladores de carreta eso no importa”, aseguró Peñalosa en sus redes sociales.