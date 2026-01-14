¿Molestia? Así cayó en campaña de Paloma Valencia el guiño de Uribe a De la Espriella

La movida pública del expresidente Álvaro Uribe Vélez para las elecciones presidenciales de mayo y junio próximos parece estar decantada. En una entrevista radial, el líder absoluto del Centro Democrático planteó los hipotéticos escenarios en segunda vuelta, pero el anuncio no cayó bien en el equipo de campaña de su candidata, Paloma Valencia.
Este martes el exmandatario dijo en una entrevista con La FM que “si Abelardo (De la Espriella) pasa a segunda vuelta, estaremos con él”, en un panorama en el que la senadora Valencia no llegue a esa instancia.
Al respecto, también apoyó la opción que el abogado —quien se apoda a sí mismo como “el tigre”— a expresado si él no pasa al balotaje. “Como él ha dicho: si Paloma pasa, le carga las maletas”, agregó Uribe.