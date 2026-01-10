Abelardo de la Espriella se perfila como ganador frente a Iván Cepeda en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel

AtlasIntel es reconocida como una de las empresas de estudios electorales más destacadas en Estados Unidos por su precisión en varios procesos de sondeo, análisis predictivo e inteligencia de datos, según un ranking realizado por Nate Silver, que la ubica en el primer lugar en 2025. La empresa cobró notoriedad luego de precisar el resultado de las elecciones presidenciales de Norteamérica en 2020 y 2024, así como en Argentina en 2023, al anticipar la victoria de Javier Milei.
