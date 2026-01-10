Abelardo de la Espriella se perfila como ganador frente a Iván Cepeda en las presidenciales, según encuesta de AtlasIntel

AtlasIntel es reconocida como una de las empresas de estudios electorales más destacadas en Estados Unidos por su precisión en varios procesos de sondeo, análisis predictivo e inteligencia de datos, según un ranking realizado por Nate Silver, que la ubica en el primer lugar en 2025. La empresa cobró notoriedad luego de precisar el resultado de las elecciones presidenciales de Norteamérica en 2020 y 2024, así como en Argentina en 2023, al anticipar la victoria de Javier Milei.



En el caso de Colombia, la compañía privada de investigación de mercado debutó en las elecciones presidenciales de 2022, obteniendo un rendimiento que la hizo destacarse frente a las demás encuestadoras, lo que le permitió extender su presencia en las regionales y locales de 2023, según reveló Semana. A cinco meses de las elecciones presidenciales de 2026, el medio citado reveló los resultados del primer sondeo realizado por AtlasIntel, en el que ubica en primer lugar al candidato Abelardo de la Espriella, seguido de Iván Cepeda y Sergio Fajardo, en el tercer lugar.

Ante la pregunta ¿por quién votaría para Presidente de Colombia?, los consultados eligieron a De la Espriella en primer lugar con el 28.0 %, seguido de Cepeda con 26.5 % y Fajardo con un 9.4 % para la 1ª vuelta. En la lista también aparecen Juan Carlos Pinzón (5.1 %), Paloma Valencia (5.1 %), Claudia López (2.6 %), Enrique Peñalosa (2.3 %), Juan Daniel Oviedo (1.8 %), Aníbal Gaviria (1.3 %), Juan Manuel Galán (1.1 %), David Luna (0.9 %), Daniel Quintero (0.4 %), Mauricio Cárdenas (0.4 %), Roy Barreras (0.2 %) y Daniel Palacios (0.0 %). Además, el 1.1 % afirmó que no votaría en las presidenciales, el 5.7 % respondió que no sabe y el 7.2 % indicó que votaría en blanco.

En la intención de voto para la primera vuelta existen varios escenarios y cruces en los que también lidera Abelardo de la Espriella; por ejemplo, registra mayor respaldo entre los hombres que entre las mujeres, al igual que Iván Cepeda.

De la Espriella, además, muestra fortaleza entre los adultos mayores: 18–24 años: ~12.9 % (débil), 25–34: ~25.5 %, 35–44: ~29.2 %, 45–59: ~34 % y 60 o más: ~34.7 %. En contraste, Cepeda concentra su apoyo entre los jóvenes y va perdiendo fuerza a medida que aumenta la edad: 18–24: ~39.3 % (su pico), 25–34: ~30.7 %, 35–44: ~21.1 %, 45–59: ~18.7 % y 60 o más: ~26.7 % (ligero repunte).



Preferencia ideológica

Iván Cepeda concentra su respaldo en la ideología de izquierda, mientras que Abelardo de la Espriella lo hace en la derecha y el centro-derecha. Sergio Fajardo, por su parte, concentra su presencia en el centro.

Presencia en las regiones

Abelardo de la Espriella es más fuerte a nivel territorial: Región Central (34.1 %) su zona fuerte, Bogotá D. C. (28.2 %), Caribe (24.4 %), Pacífica (23.4 %), Amazonía–Orinoquía (18.2 %). Por el contrario, Iván Cepeda registra mayor preferencia en territorios alternativos, como la región Pacífica (27.8 %), Amazonía–Orinoquía (31.1 %, su mejor resultado), Caribe (26.4 %), Bogotá D. C. (27.6 %) y la Región Central (24.4 %).

Ante la pregunta “Si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría para Presidente de Colombia?”, los consultados respondieron: Abelardo de la Espriella (31.7 %), Iván Cepeda (28.6 %), Sergio Fajardo (14.8 %) y Paloma Valencia (9.3 %). De igual forma, el 1.4 % afirmó que no votaría en la elección presidencial, el 7.4 % señaló que no sabe y el 6.8 % indicó que votaría en blanco.

Intención de voto - Gran Consulta por Colombia

Ante la pregunta: “Si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría usted en la Gran Consulta por Colombia?”, el público consultado puso como ganadora a Paloma Valencia (19.1 %), Juan Carlos Pinzón (13.1 %), Aníbal Gaviria (11.1 %), Juan Daniel Oviedo (10.6 %), Vicky Dávila (7.0 %), David Luna (5.7 %), Mauricio Cárdenas (4.7 %), Juan Manuel Galán (4.2 %), no sé (11.1 %) y voto en blanco (13.3 %).

Intención de voto - Consulta del Pacto Amplio

Ante la pregunta: “Si estos fueran los candidatos, ¿por quién votaría usted en la Consulta del Pacto Amplio?”, el público consultado respondió Iván Cepeda (92.3 %), Camilo Romero (3.3 %), Roy Barreras (1.4 %), Daniel Quintero (0.9 %), no sé (1.9 %) y voto en blanco (0.0 %).

Ficha técnica

Esta es la ficha técnica del sondeo de AtlasIntel para Semana.

