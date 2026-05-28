Vanessa Cortés: la mujer que estuvo de paseo con Petro en Panamá y que ahora tiene un patrimonio millonario

Las andanzas del presidente Gustavo Petro en Panamá en junio de 2024 podrían estar lejos de ser una cuestión de su vida privada. Una investigación de La Silla Vacía indagó sobre su vínculo con Vanessa Cortés Carmona, una mujer oriunda de Manizales que sostendría una relación cercana con el mandatario y cuyo patrimonio creció aceleradamente desde el inicio del Gobierno que termina en agosto próximo.
La historia comenzó a llamar la atención cuando hace cerca de dos años el mandatario fue visto y captado en fotografías y videos caminando en Ciudad de Panamá junto a una mujer cuya identidad no se conocía. Aunque en redes sociales circularon varias versiones sobre quién era, una publicación del periodista Jhon Jairo Jácome señaló a Cortés como la acompañante del jefe de Estado.
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Durante meses, la información permaneció en segundo plano debido a rumores y especulaciones difundidas en internet sobre la intimidad de la mujer. Sin embargo, según la investigación referida, cinco funcionarios con acceso directo al presidente confirmaron la identidad de Cortés y la describieron como pareja sentimental del mandatario.
Lo revelado por La Silla Vacía advierte que documentos obtenidos permitieron relacionar el número de cédula mencionado por una fuente oficial con registros empresariales vinculados a Cortés. Además, fotografías publicadas en redes sociales mostraron coincidencias entre los viajes internacionales del presidente y la presencia de la mujer en lugares como Egipto y los Emiratos Árabes Unidos.
De acuerdo con los testimonios recopilados, la relación entre Petro y Cortés habría comenzado durante la campaña presidencial de 2022. Algunas de las fuentes consultadas también vincularon el crecimiento económico de la empresaria con Euclides Torres, un contratista cercano al petrismo y señalado por su influencia en distintos sectores del Gobierno.