En video | Desmantelan red de narcotráfico en Nariño con incautación de 1,7 toneladas de cocaína

Una operación interagencial en la subregión de Sanquianga permitió ubicar y destruir un complejo clandestino con capacidad de producción de hasta dos toneladas mensuales de cocaína. En el sitio fueron incautados más de 1.700 kilos de droga y se afectaron las finanzas de estructuras criminales vinculadas al Pacífico.
En una zona rural de difícil acceso en el municipio de Mosquera, Nariño, las autoridades ejecutaron una operación conjunta que terminó con la ubicación de uno de los centros de producción de cocaína más grandes detectados recientemente en el Pacífico colombiano.