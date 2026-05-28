Quién es Christopher Olah, el cofundador de Anthropic que participó en la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial

Christopher Olah, investigador canadiense de 33 años y cofundador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, participó el lunes en el Vaticano durante la presentación de “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica del papa León XIV dedicada a la inteligencia artificial.
El documento, publicado el 25 de mayo, fija la postura doctrinal del pontífice sobre el desarrollo de la IA y advierte sobre sus impactos sociales, económicos y militares. Durante el evento, Olah intervino junto a autoridades de la Iglesia y especialistas externos para abordar los desafíos éticos de los modelos de lenguaje avanzados.
Lea también: “Encontramos cosas inquietantes”: el hombre que construyó la IA más poderosa del mundo le pidió a la Iglesia que la vigile
León XIV dedicó la encíclica “a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” y planteó que las decisiones tecnológicas “nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad”. En el documento y en su intervención pública, el pontífice sostuvo que la IA “debe ser desarmada”, en referencia a la necesidad de impedir que esta tecnología sea utilizada como herramienta de dominio, exclusión o guerra.
“La palabra es fuerte, lo sé”, afirmó el papa en el Aula del Sínodo. Según explicó, el término fue elegido para llamar la atención sobre un escenario que considera determinante para el futuro de la humanidad.
La encíclica también aborda la posibilidad de desplazamiento masivo de trabajadores debido al avance de los sistemas automatizados y cuestiona la concentración del desarrollo de la IA en pocas empresas y países.