Quién es Christopher Olah, el cofundador de Anthropic que participó en la encíclica de León XIV sobre inteligencia artificial

Christopher Olah, investigador canadiense de 33 años y cofundador de la empresa de inteligencia artificial Anthropic, participó el lunes en el Vaticano durante la presentación de “Magnifica Humanitas”, la primera encíclica del papa León XIV dedicada a la inteligencia artificial. El documento, publicado el 25 de mayo, fija la postura doctrinal del pontífice sobre el desarrollo de la IA y advierte sobre sus impactos sociales, económicos y militares. Durante el evento, Olah intervino junto a autoridades de la Iglesia y especialistas externos para abordar los desafíos éticos de los modelos de lenguaje avanzados. Lea también: “Encontramos cosas inquietantes”: el hombre que construyó la IA más poderosa del mundo le pidió a la Iglesia que la vigile León XIV dedicó la encíclica “a la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial” y planteó que las decisiones tecnológicas “nunca deben separarse de la conciencia y la responsabilidad”. En el documento y en su intervención pública, el pontífice sostuvo que la IA “debe ser desarmada”, en referencia a la necesidad de impedir que esta tecnología sea utilizada como herramienta de dominio, exclusión o guerra. “La palabra es fuerte, lo sé”, afirmó el papa en el Aula del Sínodo. Según explicó, el término fue elegido para llamar la atención sobre un escenario que considera determinante para el futuro de la humanidad. La encíclica también aborda la posibilidad de desplazamiento masivo de trabajadores debido al avance de los sistemas automatizados y cuestiona la concentración del desarrollo de la IA en pocas empresas y países.

El investigador canadiense expuso riesgos y desafíos actuales de la inteligencia artificial. FOTO: AFP

El investigador detrás de los estudios sobre redes neuronales

Olah es conocido en el sector tecnológico por sus investigaciones sobre el funcionamiento interno de los modelos de lenguaje de gran escala (LLM, por sus siglas en inglés), utilizados en sistemas como Claude, ChatGPT, Gemini, Copilot, Grok y DeepSeek. Nacido en Toronto, Canadá, estudió en The Abelard School y siguió una formación mayoritariamente autodidacta. No obtuvo un título universitario tradicional y acreditó parte de sus conocimientos mediante exámenes AP Scholar. A los 18 años ingresó a Google Brain, donde comenzó a trabajar en investigaciones sobre redes neuronales. Durante esa etapa fue coautor del estudio Inceptionism: Going deeper into neural networks, considerado uno de los trabajos pioneros para visualizar cómo las redes neuronales procesan imágenes y relacionan conceptos. Posteriormente trabajó en OpenAI, donde integró equipos enfocados en el análisis de circuitos neuronales artificiales. En 2020 se sumó al grupo liderado por Dario y Daniela Amodei, exintegrantes de OpenAI que cuestionaban el rumbo comercial de la compañía. Ese grupo fundó Anthropic en 2021 como una corporación de beneficio público enfocada en el desarrollo de inteligencia artificial bajo criterios de seguridad y control.

Olah trabaja en entender cómo funcionan los modelos de lenguaje y redes neuronales. FOTO: AFP

En Anthropic, Olah dirige investigaciones de interpretabilidad mecanicista, disciplina que busca entender cómo “piensan” los sistemas de IA y cómo organizan internamente la información. “No programamos ni hacemos estos modelos de IA, los cultivamos. Nosotros creamos el soporte en el que se desarrollan y la luz hacia la que crecen: lo que creamos es esta entidad casi biológica u organismo que estudiamos”, dijo Olah en una entrevista previa con el pódcast de Lex Fridman. El investigador ha explicado que el funcionamiento interno de estos sistemas sigue siendo parcialmente desconocido incluso para sus desarrolladores, fenómeno que suele describirse como el “misterio de la caja negra”. “Seguimos encontrando cosas misteriosas, incluso inquietantes. Detectamos estructuras que reflejan los hallazgos de la neurociencia humana. Encontramos evidencia de introspección. No sé qué significa eso, pero creo que requiere un discernimiento constante”, declaró Olah durante su participación en el Vaticano.

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Riesgos laborales, control de la IA y debate global

En su exposición ante representantes de la Iglesia y especialistas, Olah planteó tres áreas que considera prioritarias para el control de la inteligencia artificial: 1. Abordar el riesgo de grandes pérdidas de puestos de trabajo. 2. Garantizar que los beneficios de la IA lleguen a todo el mundo. 3. Controlar el comportamiento de los modelos de lenguaje avanzados. “El desarrollo de la IA se concentra en un puñado de naciones ricas. ¿Cómo podemos garantizar que los beneficios de la IA se compartan a nivel mundial?”, preguntó durante el encuentro. También señaló la necesidad de una supervisión externa sobre las empresas tecnológicas. “Necesitamos críticos informados que les digan a los laboratorios cuándo estamos fallando. Necesitamos voces morales que los incentivos no puedan doblegar”, afirmó. Anthropic ha mantenido diferencias con el gobierno de Donald Trump por el uso militar de sus sistemas de IA. La empresa se negó a retirar restricciones de seguridad de Claude, su principal modelo de lenguaje, que limitan su utilización para generar daño físico o colaborar en el desarrollo de armas. Ese punto fue interpretado como una coincidencia con las preocupaciones expresadas por León XIV en la encíclica, donde se advierte que la inteligencia artificial “está cambiando radicalmente la forma en que se libra la guerra”.

La encíclica plantea un debate global sobre ética, control y futuro de la IA. FOTO: Getty Images

La postura del Vaticano frente a la inteligencia artificial