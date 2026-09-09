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Pacto Histórico quiere evitar implosión: harán reunión con miras a las elecciones de 2027

Mientras Petro niega que exista una división dentro del partido, dirigentes de la colectividad reconocen diferencias internas y llaman a organizarse desde los territorios. El Pacto ya prepara su Congreso fundacional y una campaña de afiliación masiva.

  • Son varias las tensiones internas que tiene el partido de oposición; estarían organizando reunión. FOTO: redes sociales
    Son varias las tensiones internas que tiene el partido de oposición; estarían organizando reunión. FOTO: redes sociales
Paula Rodríguez Mora
Paula Rodríguez Mora
hace 3 horas
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Aunque el expresidente Gustavo Petro, líder del Pacto Histórico y hoy líder de la oposición, ha insistido en que no existe una división dentro de la colectividad, las señales que llegan desde sus propias filas muestran que las diferencias internas siguen sobre la mesa.

Es tan así que el partido ya busca hacer un “congreso fundacional” en las próximas semanas para “poner en orden” sus bases. Otros esperan que de ahí salgan formas de tomar decisiones más democráticas.

Lo cierto es que son varios bloques dentro de ese partido que estarían buscando no quedarse “sin poder” dentro de la colectividad.

Lea también: Cepeda está ‘en la mala’: así pierde poder en crisis del Pacto Histórico

La discusión no es nueva y ha quedado expuesta en varias decisiones recientes del partido. Pero ahora, con la mirada puesta en las elecciones territoriales de 2027, distintos sectores del Pacto comenzaron a moverse para organizar sus estructuras y, de paso, intentar tramitar las diferencias que han generado tensiones entre sus integrantes.

Una de las voces que puso el tema sobre la mesa fue Carolina Corcho, cabeza del Senado, quien publicó un mensaje en X.

El proceso interno del Pacto aún no es plenamente democrático. Nos enfrentamos a diario a decisiones cerradas”, escribió Corcho. Agregó: “Por eso existen las tendencias: para ejercer esas diferencias con propuestas, ideas y prácticas que consoliden el Pacto desde adentro”, agregó.

El mensaje llega precisamente cuando el Pacto Histórico se prepara para una etapa de reorganización interna con miras a las elecciones del 2027. “Es la hora de organizarnos. (...) Elegiremos directivas con paridad de género. Construyamos poder desde los territorios”, dijo Corcho.

Las diferencias que vienen de atrás

Los llamados a fortalecer la organización del partido ocurren después de varios episodios que han evidenciado las diferencias entre los sectores que integran el Pacto.

Uno de ellos fue la elección de los magistrados del Consejo Nacional Electoral (CNE), proceso en el que surgieron cuestionamientos sobre las posiciones asumidas por integrantes de la colectividad y el respaldo o el veto a cierto miembros que aspiraban a llegar a esa autoridad electoral.

A esto se sumó la votación de los cinco representantes del Pacto Histórico en la Comisión de Acusación de la Cámara para que esa célula legislativa asumiera el caso relacionado con el expresidente Álvaro Uribe y las masacres de Antioquia.

Después de esa decisión se abrió una discusión dentro del propio Pacto sobre quién había tomado la determinación de votar en ese sentido y bajo qué criterios.

Una fuente conocedora de las discusiones internas le había señalado a este medio semanas atrás que existía una “pelea interna entre el bloque que queda de la Colombia Humana y el bloque del Polo Democrático”.

La existencia de esas diferencias ha sido cuestionada, por ejemplo, por el exsenador Gustavo Bolívar, quien manifestó que no estaba de acuerdo con la idea de que dentro del Pacto Histórico existiera una división entre movimientos políticos.

El reto de 2027

Detrás de esta reorganización también hay un cálculo electoral. En el Pacto Histórico, según dijeron a este medio fuentes cercanas al partido, saben que el resultado de las elecciones presidenciales no necesariamente se trasladará de manera automática a las elecciones locales de 2027.

De hecho, algunos calculan que podría irles peor que hace cuatro años en el 2023.

Por eso, la afiliación, las asambleas territoriales y la elección de directivas hacen parte de un intento por consolidar una estructura política que vaya más allá de las figuras nacionales. Y en ese mismo sentido, el excandidato Iván Cepeda habría estado recorriendo el país.

Y es que otros partidos suponen que a la izquierda no le va a ir muy bien en las elecciones. Es el caso del Partido Verde, que empieza a evaluar un mayor distanciamiento del Pacto Histórico.

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Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué está haciendo el Pacto Histórico de cara a las elecciones de 2027?
El partido prepara su Congreso fundacional, adelanta una campaña de afiliación masiva y proyecta realizar asambleas municipales y departamentales para elegir sus nuevas directivas.
¿Qué dijo Carolina Corcho sobre las diferencias dentro del Pacto Histórico?
Corcho reconoció que el proceso interno del partido todavía no es plenamente democrático y habló de mecanismos para tramitar las diferencias mediante propuestas y debates internos.
¿Qué sectores tienen diferencias dentro del Pacto Histórico?
Una fuente conocedora de las discusiones internas señaló que existe una disputa entre sectores vinculados a la Colombia Humana y el Polo Democrático. Sin embargo, dirigentes como Gustavo Bolívar han rechazado la idea de que exista una división entre movimientos dentro del Pacto.
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