¿Nuevo lío con los pasaportes? Contraloría lanza alerta y Consejo de Estado decidirá sobre millonario pago a Portugal

El nuevo modelo para la expedición de pasaportes que dejó en marcha el gobierno Petro siguen en medio de líos jurídicos y financieros. Esta semana la Contraloría advirtió riesgos en la planeación financiera y operativa del esquema, que comprometen recursos cercanos a $1,3 billones. El organismo de control también llamó la atención sobre la viabilidad financiera de la Imprenta Nacional, entidad que asumió la operación del modelo, así como sobre la forma en que se financiará el esquema y las condiciones del convenio firmado con la Casa de la Moneda de Portugal.

A estos reparos se suma una disputa que ahora deberá resolver el Consejo de Estado: determinar si se suspenden los pagos que Colombia acordó realizar a Portugal para la implementación del nuevo sistema. La controversia llegó al alto tribunal luego de que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca negara, el pasado 27 de julio, la solicitud de la Procuraduría para suspender el giro de los recursos. El Ministerio Público apeló la decisión y el expediente ya se encuentra en la Sección Tercera del Consejo de Estado, según conoció La FM.

La Procuraduría había solicitado desde hace varios meses frenar el pago de los recursos, al considerar que el convenio entre la Cancillería y la Casa de la Moneda de Portugal podría ser contrario al ordenamiento jurídico y producir efectos difíciles de revertir sobre los recursos públicos. Sin embargo, el magistrado José Élver Muñoz, quien estudió inicialmente una de las actuaciones en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, consideró que suspender los pagos podía generar un riesgo para la continuidad del servicio de expedición de pasaportes. La Procuraduría cuestionó esa argumentación al apelar la decisión. Según el Ministerio Público, garantizar la continuidad del servicio no significa que el Estado pueda desconocer los procedimientos establecidos por la Constitución y la ley. El organismo considera que la continuidad del servicio y la protección del patrimonio público deben garantizarse de manera simultánea. Por eso, pidió al Consejo de Estado revisar la decisión y adoptar medidas que eviten posibles efectos irreversibles mientras se resuelve de fondo la demanda. El expediente llegó al Consejo de Estado el 20 de agosto y, por reparto, quedó en manos del magistrado Nicolás Yepes Corrales, de la Sección Tercera. Ahora deberá estudiar los argumentos de la Procuraduría y determinar si mantiene la decisión del tribunal o da vía libre a la medida cautelar solicitada.

El nuevo modelo ya está en funcionamiento

La controversia judicial no ha impedido que el nuevo esquema opere. El modelo comenzó a funcionar el 1 de abril de 2026, después de que terminara el contrato con Thomas Greg & Sons. Desde entonces, la Imprenta Nacional está a cargo de la expedición de los documentos, con el acompañamiento de la Casa de la Moneda de Portugal. Y se habrían expedido ya cientos de miles de pasaportes bajo este nuevo convenio. El trato tendrá una vigencia de 10 años, entre abril de 2026 y marzo de 2036, por lo que implica compromisos financieros de largo plazo para el Estado colombiano. Cada pasaporte tendrá un costo de 17 euros: 15 euros correspondientes a la libreta y 2 euros por la personalización. Y dentro del convenio se supone un mínimo de 15 millones de libretas durante los 10 años de vigencia del convenio. El acuerdo también contempla una garantía de primer requerimiento por 6,375 millones de euros, equivalente aproximadamente a una cuarta parte del valor anual mínimo del convenio. Este monto tendría que ser pagado a Portugal en caso de que Colombia incumpla con las obligaciones de pago pactadas, lo que representa otro compromiso financiero asociado al modelo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

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