El viaje familiar que terminó en pesadilla: colombianos fueron detenidos por ICE en un aeropuerto de Atlanta

Lo que comenzó como un viaje en familia para celebrar un cumpleaños en las playas de Florida terminó en una pesadilla para Sofía Pineda, sus padres y su novio, Nicholas Kim, quienes estaban a punto de abordar un vuelo en el aeropuerto de Atlanta cuando agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) los detuvieron. Los Pineda son originarios de Armenia, Colombia, y ahora enfrentan un proceso de deportación. Sin embargo, buscan obtener la libertad bajo fianza para continuar con su defensa de la solicitud de asilo mientras permanecen en libertad. Sofía había decidido viajar en avión a Florida, pues hacerlo por tierra les habría tomado más horas y el trayecto habría sido más agotador, especialmente para un viaje de apenas un par de días en la playa.

Nicholas, quien fue el único integrante del grupo que no fue detenido, contó a CNN que lleva ocho meses de relación con Sofía, de 20 años. Él se había unido al viaje familiar, que comenzó el jueves 13 de agosto, cuando llegaron temprano al aeropuerto de Atlanta. Todos pasaron el control de seguridad del aeropuerto sin inconvenientes, pero el problema surgió cuando llegaron a la puerta de embarque. Los primeros en pasar fueron los padres de la joven: Nora Cardona Bravo y Leonardo Pineda Hernández.

FOTO: AFP

Sin embargo, el novio se percató de que un hombre observaba al personal de la aerolínea. “Noté que mientras escaneaban los boletos, otro hombre observaba al personal de Delta mientras los escaneaba. No le presté atención”, dijo Nicholas al medio citado. Cuando llegó el turno de Kim y Sofía, el joven vio a otro hombre hablando con los padres de la joven y mostrándoles su identificación. Aunque no lo vio precisamente como un policía, sí le pareció una persona que transmitía seguridad.

Sofía también se percató de lo que estaba ocurriendo y se acercó a sus padres para intentar traducir lo que decía. Al mismo tiempo, Nicholas fue apartado por otro hombre, quien le preguntó cuál era la relación que tenía con la familia. Él respondió que era el novio de la joven. Fue entonces cuando Nicholas recibió la opción de decidir si continuaba con el viaje o se marchaba. “Me dijeron que Sofía y su familia no iban a volar”, expresó.

¿Por qué detuvieron a la familia?

Aquí entra la explicación de la detención de Sofía y sus padres. Según un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), los tres ingresaron legalmente a Estados Unidos con visas de turista, pero permanecieron en el país más allá del tiempo autorizado. Nora Elena Cardona Bravo fue la primera en ingresar el 29 de diciembre de 2022. Posteriormente, el 10 de diciembre de 2023 entraron legalmente Leonardo Pineda Hernández y Sofía Pineda Cardona. No obstante, los tres permanecieron en Estados Unidos más allá del tiempo estipulado por las autoridades migratorias. Ellos fueron arrestados el 13 de agosto y están a la espera de comparecer ante un juez de inmigración, instancia en la que continuará el debido proceso migratorio.

Julio Moreno, abogado de los Pineda Cardona, explicó a CNN que la familia había presentado una solicitud de asilo afirmativo ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés). “Ese asilo afirmativo estuvo pendiente por mucho tiempo. Sigue pendiente ahorita”, dijo el abogado, agregando que los tres recibieron permiso de trabajo mientras la solicitud avanzaba. Nicholas Kim, por su parte, permaneció varias horas en el aeropuerto intentando obtener una explicación sobre lo ocurrido. Cuando llegó al área internacional, preguntó quién era el propietario del vehículo negro en el que se llevaron a su novia y a sus suegros al Stewart Detention Center, en el sur de Georgia. “Me dijeron: ‘Nosotros no tenemos vehículos negros. Quizás deberías llamar a ICE’”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Bloque de preguntas y respuestas