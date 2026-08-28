Caso UNGRD: Juez concede un año más de principio de oportunidad a Olmedo López, ¿a cambio de qué?

Un nuevo plazo fue otorgado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en el marco de la investigación por el desfalco de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro, a cambio de que el exfuncionario continúe colaborando con la justicia.
La decisión fue adoptada por un juez penal municipal con función de control de garantías, quien avaló la solicitud de la Fiscalía para extender durante 365 días la suspensión parcial de la acción penal que cobija al exdirector de la entidad.
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La prórroga está relacionada con dos procesos en los que Olmedo López fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso.
A cambio de este beneficio, el exfuncionario deberá mantener sus compromisos de colaboración con la justicia y continuar aportando información sobre la manera en que se habría planeado y ejecutado el entramado de corrupción en la UNGRD.
“López Martínez mantiene su compromiso de ser testigo y aportar información verídica en los procesos que se siguen contra otros involucrados en el entramado de corrupción en UNGRD”, señaló la Fiscalía.
Además, entre las obligaciones que tiene que cumplir durante este nuevo periodo está la realización de espacios de capacitación dirigidos a comunidades indígenas de La Guajira, relacionados con modelos de negocios sostenibles.