Caso UNGRD: Juez concede un año más de principio de oportunidad a Olmedo López, ¿a cambio de qué?

Un nuevo plazo fue otorgado al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, en el marco de la investigación por el desfalco de la entidad durante el gobierno de Gustavo Petro, a cambio de que el exfuncionario continúe colaborando con la justicia. La decisión fue adoptada por un juez penal municipal con función de control de garantías, quien avaló la solicitud de la Fiscalía para extender durante 365 días la suspensión parcial de la acción penal que cobija al exdirector de la entidad. Lea también: Giro en el caso UNGRD: Olmedo López se declaró culpable ante el fracaso de su preacuerdo y busca una sentencia anticipada La prórroga está relacionada con dos procesos en los que Olmedo López fue imputado por los delitos de interés indebido en la celebración de contratos, falsedad en documento privado y falsedad ideológica en documento público agravada por el uso. A cambio de este beneficio, el exfuncionario deberá mantener sus compromisos de colaboración con la justicia y continuar aportando información sobre la manera en que se habría planeado y ejecutado el entramado de corrupción en la UNGRD. “López Martínez mantiene su compromiso de ser testigo y aportar información verídica en los procesos que se siguen contra otros involucrados en el entramado de corrupción en UNGRD”, señaló la Fiscalía. Además, entre las obligaciones que tiene que cumplir durante este nuevo periodo está la realización de espacios de capacitación dirigidos a comunidades indígenas de La Guajira, relacionados con modelos de negocios sostenibles.

López aceptó su responsabilidad

La prórroga del principio de oportunidad se produce después de que Olmedo López aceptara su responsabilidad en parte de los hechos investigados por el millonario desfalco a la UNGRD. Hace unos meses, el exdirector de la entidad se declaró culpable y aceptó cargos por los delitos de peculado por apropiación y concierto para delinquir. Durante la diligencia reiteró su disposición para colaborar con las autoridades y contribuir al esclarecimiento de los hechos. “Lo hago libre, voluntariamente y plenamente asesorado por mi defensa”, manifestó entonces al referirse a la aceptación de los cargos formulados por la Fiscalía. El exfuncionario también aseguró que continuaría entregando elementos que permitieran avanzar en las investigaciones contra otros implicados en el caso.

¿Qué información ha entregado López?

La colaboración del exfuncionario se convirtió en una de las principales fuentes de información para la investigación sobre el entramado de corrupción de la UNGRD. En el marco de ese proceso, el exdirector ha aportado declaraciones, chats, documentos, videos, información de georreferenciación y otros elementos que han permitido a la Fiscalía abrir nuevas líneas investigativas y avanzar contra otros funcionarios y personas presuntamente vinculadas con el caso. Entre los nombres que han aparecido en estas investigaciones están los exministros de Hacienda Ricardo Bonilla y del Interior Luis Fernando Velasco, así como el exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) Carlos Ramón González y el exasesor presidencial Jaime Ramírez Cobo. Le puede interesar: Ramírez Cobo: el “intocable” que une la corrupción en la UNGRD y el lío de las EPS La Fiscalía sostiene que la información suministrada por López hace parte de la estrategia para establecer cómo se estructuró y ejecutó el entramado de contratación irregular dentro de la entidad y determinar las responsabilidades individuales de los demás involucrados. El exdirector de la UNGRD había comenzado a colaborar con la Fiscalía incluso antes de su imputación, mediante la entrega de documentos, información y su participación en diferentes diligencias judiciales. Ahora, con la decisión del juez, ese proceso de cooperación con la justicia continuará durante al menos un año más. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La próxima fecha clave será el 7 de septiembre, a las 8:30 de la mañana, cuando está prevista una nueva audiencia en la que se conocerá la decisión del juez frente a la sentencia anticipada de Olmedo López.

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