Andreas Leknessund encontró su premio en la Vuelta a España al ganar séptima etapa; así les fue a los colombianos

El ciclista noruego Andreas Leknessund (Uno-X Mobility) tuvo la recompensa a su osadía al ganar este viernes la séptima etapa de la Vuelta a España, de 149,8 kilómetros entre Vall d’Alba y Valdelinares, donde los colombianos Juan Felipe Rodríguez (EF Education-EasyPost) e Iván Ramiro Sosa (Kern Pharma) alcanzaron a ilusionar y, al final, se situaron entre los diez mejores de la fracción de alta montaña. Su compatriota Harold Tejada (Astana) aguantó entre los favoritos en el exigente ascenso final y escaló al noveno lugar de la general.
Por su parte, el esloveno Tadej Pogacar (UAE Team Emirates-XRG) protegió sin problemas el maillot rojo de líder, que luce desde la primera fracción en Mónaco, y además sacó más ventaja a sus inmediatos perseguidores.
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En la segunda llegada en alto de la presente edición, con la meta a casi 2.000 metros de altitud tras 9,8 kilómetros de subida, Juan Felipe Rodríguez e Iván Ramiro Sosa tuvieron protagonismo al meterse en uno de los grupos de fugados, y arribaron en los puestos quinto y sexto de la fracción, a 1:13 y 1:16, en su orden.