No hay reclamos, pero Gustavo Petro insiste en dañar lo electoral

La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE) Alejandra Barrios dijo que estas elecciones fueron de las “más tranquilas de la historia reciente”, ya que solo se reportaron menos anomalías o problemas en los puestos de votación.
El dato no es menor ante un jefe de Estado que ha insistido en su narrativa de fraude sin pruebas. De hecho, no le bastó con que el Pacto Histórico sacara 25 curules, porque en horas de la noche del domingo continuó con las críticas técnicas al sistema electoral que ya han sido aclaradas. Ese mismo sistema con el que se ha elegido a la mayoría de cargos de elección popular que ha ocupado durante su vida pública.
Petro abrió la jornada electoral diciendo: “He hecho públicas mis afirmaciones de las que no me retracto”, pero el alcalde de Bogotá Carlos Fernando Galán dijo que invitaba a respetar los resultados y el proceso electoral. Lo secundaron el registrador nacional Hernán Penagos y el procurador Gregorio Eljach, quienes vienen teniendo choques directos con el presidente.