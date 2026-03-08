Nadia Blel es la senadora más votada; Lidio García y Jota Pe la siguen

Este domingo, 8 de marzo, los colombianos salieron a elegir a quienes ocuparán las curules en el Senado durante los próximos cuatro años. Tres repitentes estarían consiguiendo ser los más votados de la jornada electoral.

El actual presidente del Senado, Lidio García; la exdirectora del Partido Conservador, Nadia Blel, y el influencer de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, lideran la intención de voto de los colombianos de cara al Senado.

La bolivarense Nadia Blel de 44 años, es la candidata más votada y ocupará una curul en el Senado por tercera ocasión. La abogada se desempeñaba como directora del Partido Conservador hasta el mes de diciembre, cuando decidió dejar el cargo luego de 17 meses.

Blel Scaff ya ha superado los 173.798 votos, siendo la primera opción de la colectividad azul, algo que también sucedió en el 2022. En su lista superó nombres como Alberto Manzur, Daniel Restrepo y el candidato presidencial David Barguil.

Por otro lado, Lidio García Turbay, actual presidente del Senado, ha superado los 170.548 votos y supera ampliamente a sus compañeros del Partido Liberal. El comunicador social de 55 años estará por quinta ocasión ocupando un puesto como senador de la República.