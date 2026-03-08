x

Nadia Blel es la senadora más votada; Lidio García y Jota Pe la siguen

La exdirectora del Partido Conservador repitió como la candidata con mas sufragios en su colectividad. Aquí los detalles.

    La cartagenera Nadia Blel se convirtió en la candidata con más votos al Senado en estas elecciones. Lidio García y Jota Pe la siguen. Fotos: Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 2 horas
bookmark

Este domingo, 8 de marzo, los colombianos salieron a elegir a quienes ocuparán las curules en el Senado durante los próximos cuatro años. Tres repitentes estarían consiguiendo ser los más votados de la jornada electoral.

El actual presidente del Senado, Lidio García; la exdirectora del Partido Conservador, Nadia Blel, y el influencer de la Alianza Verde, Jota Pe Hernández, lideran la intención de voto de los colombianos de cara al Senado.

La bolivarense Nadia Blel de 44 años, es la candidata más votada y ocupará una curul en el Senado por tercera ocasión. La abogada se desempeñaba como directora del Partido Conservador hasta el mes de diciembre, cuando decidió dejar el cargo luego de 17 meses.

Lea también: “Si Petro quiere reformas no es con amenazas e imposiciones”: Nadia Blel

Blel Scaff ya ha superado los 173.798 votos, siendo la primera opción de la colectividad azul, algo que también sucedió en el 2022. En su lista superó nombres como Alberto Manzur, Daniel Restrepo y el candidato presidencial David Barguil.

Por otro lado, Lidio García Turbay, actual presidente del Senado, ha superado los 170.548 votos y supera ampliamente a sus compañeros del Partido Liberal. El comunicador social de 55 años estará por quinta ocasión ocupando un puesto como senador de la República.

El bolivarense no ha dejado el Congreso desde el año 2010. Durante su paso por la legislatura, García Turbay ha sido designado dos veces presidente siendo estas en el 2019-2020 y 2025-2026.

El tridente de los candidatos más votados lo completa Jonathan Ferney Pulido Hernández, más conocido como Jota Pe. El influencer supera los 157.772 votos y lidera en la lista de la Alianza Verde, ocupando el primer lugar por encima de candidatos como Andrea Padilla, Ariel Ávila, Angélica Lozano, Katherine Miranda y León Fredy Muñoz.

Siga leyendo: Álvaro Uribe, Katherine Miranda y Angélica Lozano, entre los “quemados” en las elecciones al Senado

Jota Pe ya tuvo el honor de ser de los candidatos al Senado más votados nuevamente, pues en el 2022 estuvo detrás de Miguel Uribe Turbay y María Fernanda Cabal. El youtuber cristiano logró en el 2022 un total de 169.661 sufragios.

Los tres más votados de estas elecciones estarían lejos de superar a Miguel Uribe Turbay, quien en las pasadas elecciones celebradas en el año 2022 obtuvo un total de 223.167 votos, encabezando la lista del Centro Democrático que en ese entonces decidió apostarle a una lista abierta.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quién obtuvo la votación más alta al Senado en 2026?
Hasta el momento, la candidata más votada es Nadia Blel Scaff, del Partido Conservador, quien supera los 173.798 votos, ratificando su poderío dentro de la colectividad azul por tercera vez consecutiva.
¿Cuántas veces ha sido presidente del Senado Lidio García?
Lidio García Turbay ha sido designado presidente del Senado en dos ocasiones: en el periodo 2019-2020 y actualmente en el periodo 2025-2026. Es uno de los comunicadores sociales con mayor trayectoria en el legislativo.
