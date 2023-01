Pedirle a la ciudadanía que salga a las calles no es una estrategia ajena para Petro, pues su ministro del Interior, Alfonso Prada, dio pistas en septiembre de 2022 de que ese sería una especie de “as bajo la manga” si no se lograban los objetivos del Gobierno. Así quedó en evidencia en el Cauca, desde donde Prada le sugirió a las comunidades que hicieran una “movilización popular” para que el Congreso aprobara la reforma tributaria.

El Mandatario recurrió a Twitter, la que volvió su más fiel herramienta en el poder, para pedirle a sus adeptos que salgan a las plazas públicas el 14 de febrero y el 1 de mayo con la excusa de “discutir” allí sus reformas. No obstante, detrás de esta convocatoria a un supuesto diálogo social, habría una estrategia gestada desde la Casa de Nariño y el Pacto Histórico con la que se busca restarle fuerza a las críticas y, según la oposición, ejercer presión sobre quienes hacen reparos a las reformas.

Con los días contados para que el Gobierno lleve esta reforma al Legislativo, han surgido voces críticas por la falta de claridad frente a este proyecto, cuyo mayor “fantasma” es el de la promesa de acabar con las EPS argumentando que no funcionan bien, y con una polémica a cuestas: el insistente mensaje del Jefe de Estado asegurando que el sistema de salud es uno de los “peores de todo el mundo”.

Al llegar al poder, y de paso dejar de ser oposición, ambos se estrellaron de frente con la realidad, ya que hacer estas ambiciosas reformas que prometieron durante la contienda les ha implicado un amplio costo político que no se subsana solo con burocracia para los partidos aliados, pues estas reformas de fondo a la estructura actual del Estado no solo han desatado discusiones, sino también incertidumbre.

Sin embargo, la diferencia es que ahora no está en juego el proyecto que desde la Casa de Nariño se vendió como una reforma que solo afectaría a los 4.000 más ricos del país, sino una serie de transformaciones en las bases del Estado que podrían tocar el bolsillo de los ciudadanos del común al poner en juego temas de su interés como el sistema pensional, de salud y de justicia.

Tal fue el nivel de ruido que se desató que el propio Petro tuvo que salir a aclarar que “no es cierto que el ahorro que el Gobierno haga de sus transferencias a Colpensiones hoy se gaste mañana, con la reforma, en infraestructura”. Estos no han sido casos aislados, pues desde Palacio es costumbre hacer anuncios al aire que generan incertidumbre.

Y es que la ‘reformatón’ que ha emprendido el Presidente ha dejado interrogantes abiertos en diferentes campos. Por ejemplo, con la reforma pensional no se ha dejado del todo claro si se busca minimizar la capacidad de los fondos privados y se desató confusión cuando el director de Colpensiones, Jaime Dussán, aseguró que los dineros de las pensiones serían invertidos en obras de infraestructura.

La falta de claridad frente a una reforma tan ambiciosa que pretende darle un giro al sistema de salud ha hecho crecer los cuestionamientos contra el Gobierno, al que incluso políticos de los propios partidos aliados de Petro han empezado a criticar porque ni siquiera saben qué es lo que deberían defender, ya que no han conocido el proyecto.

Pese a eso, el Ministerio de Salud no ha revelado todavía el borrador de ese proyecto, que plantean que está en el despacho del presidente Petro.

Esto mismo ha ocurrido con la política de paz total, con la que el Presidente tuvo dos salidas en falso al anunciar el fallido cese al fuego con el ELN y con la frustrada petición de levantar las órdenes de captura contra los cabecillas del Clan del Golfo. Además, del confuso anuncio de suspensión de los contratos de exploración de gas y petróleo, que confirma la Ministra de Minas, Irene Vélez, y luego desmiente el Gobierno.

Petro y el golpe de opinión

En medio del río revuelto que ha provocado la oleada de reformas impulsadas desde Palacio, el Presidente recurrió a una arriesgada movida para tratar de aceitar su estrategia política y lo hizo pidiéndole a sus seguidores que pasen de las urnas a las calles para apoyar iniciativas reformistas que, en algunos casos, el país ni siquiera conoce.

Esta es una vieja estrategia que Petro usó, por ejemplo, cuando lo destituyeron de la Alcaldía de Bogotá. Justo después de la sanción, el entonces alcalde convocó en la Plaza de Bolívar a miles de sus seguidores con la intención de rechazar la medida en su contra. Además, recurrió a la convocatoria y movimiento de las masas (ver Para saber más) durante la campaña.

Ahora desde la posición de poder, en la que se encuentra, y no de oposición, Petro es consciente de que promueve reformas que pueden levantar heridas y por esa razón convocó a la ciudadanía a respaldarlo, intentando frenar anticipadamente el malestar social que están levantando sus políticas de gobierno, mismo malestar que prometió resolver.

Desde el Centro Democrático se planteó que el Presidente puso en marcha una estrategia para quitarle protagonismo a las marchas de la oposición, convocadas también para el 14 de febrero, y según ellos, para ejercer presión. “Es una estrategia para presionar al Congreso. Una presión sin lógica, además, porque el país no conoce los textos de las reformas que Petro pide que apoyen”, cuestionó el representante Juan Espinal.

Parece ser que el Mandatario está recurriendo a la práctica de instaurar un Estado de Opinión, como lo hacía Álvaro Uribe, pero en este caso el Congreso tendrá que demostrar que no cede a presiones y funciona, como lo ordena la ley, como un contrapeso frente al poder Ejecutivo.

Estas son las algunas reformas por las que Petro pide apoyo a la ciudadanía

Salud: quiere acabar con las EPS

La reforma a la salud es tal vez la que más escepticismo genera al interior del Gobierno. Desde Palacio aseguran que el borrador de esta iniciativa está en manos del Presidente y alardean que ha sido divulgada con diversos sectores sociales. No obstante, ese borrador no se ha publicado y las bases de esta reforma al sistema de salud están en el aire. No obstante, desde el Ministerio de Salud se revelaron recientemente algunos “pilares” de este proyecto y quedó claro que buscará fortalecer el modelo “preventivo y predictivo” de salud, dignificar las condiciones laborales de los trabajadores de la salud, y mantiene en firme su idea de acabar con las EPS. Detrás de esta iniciativa reformista está la ministra Carolina Corcho, médica psiquiatra y politóloga que antes de llegar al cargo hizo un insistente activismo contra las EPS, bajo la tesis –en la que se mantiene firme– de que se debe acabar con “la intermediación financiera del negocio”.