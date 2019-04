“La embarró por no conectar la lengua con el cerebro”: Wilson Borja a Petro

Revelados los cables de Wikileaks del Senador Gustavo Petro en declaraciones a la embajada de Estados Unidos, en donde afirmó que sus compañeros del Polo tendrían vínculos inapropiados con las Farc, Piedad Córdoba y Wilson Borja se pronunciaron para Blu radio este lunes en la mañana. Estas son algunas de las reacciones contra Petro después de la columna publicada en Semana por Daniel Coronell.

Borja y Córdoba arremetieron contra el actual Senador, expresando su descontento ante las declaraciones. El excongresista Borja dijo sentirse traicionado pues era compañero de Petro en la comisión del Congreso y en los debates contra el paramilitarismo. Agregó, además, que su familia es cercana con la de Petro, sus hijos se conocen y no comprende las declaraciones. Por su parte, Córdoba puntualizó que no votó por Petro, pues él le expresó que su posible cercanía con las Farc le quitaría votos.

En su descontento, Borja expresó: “Hombre, no haga marrullerías en política. No salga a decir que esto era un problema de investigación de Álvaro Uribe Vélez, usted la embarró por no conectar la lengua con el cerebro”.

“Esas cosas Gustavo las acostumbra. Todo aquello que le pueda significar a él una ventaja frente a su posición política, frente a su interés político, Gustavo las usa”, añadió Borja.

Córdoba, señaló que no entiende porque Petro va a la embajada de Estados Unidos a rendir cuentas y que anteriormente se rumoreaba su cercanía con los embajadores americanos. “Yo no veo qué tenga uno que estar haciendo todo el tiempo en la embajada americana, lambiendo allá”, agregó.

Ante la pregunta, ¿Cómo es las condición humanas de Gustavo Petro?, Córdoba prefirió no responder: “paso” contestó.