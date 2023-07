“Si con otros Ministerios lo hubiéramos podido resolver, pues no estaríamos creando esta nueva institución. Las instituciones que hemos tenido hasta ahora no han dado respuestas a asumir este desafío de la igualdad y la equidad en el país. Nos hemos pasado estos meses haciendo los estudios técnicos con Función Pública, Planeación Nacional y Ministerio de Hacienda, para definir cómo debería estar la estructura” , declaró la ministra en diálogo con la emisora W Radio.

La vicepresidenta negó que la nueva cartera implique duplicar funciones con otras entidades, señaló que el Ministerio tendrá presencia “en territorios históricamente excluidos y no en los centros más desarrollados del país”, y declaró que van a abarcar “poblaciones enormes” que no se atienden con “cualquier estructura”

“Esta campaña tuvo un gerente y él presentó al Consejo Nacional Electoral los informes de cómo se hizo el proceso. Esos informes fueron certificados, fueron avalados por el mismo CNE”, explicó Márquez, quien instó a Benedetti a rendir explicaciones por sus declaraciones: “Él tendrá que responder ante las autoridades, ante la Fiscalía. Tendrá que demostrar lo que está diciendo. Nosotros no tenemos una duda de lo que hicimos en campaña. Siempre he sido una mujer transparente y no hubiera apostado a este cambio político con acciones de corrupción. Jamás”.

La ministra declaró también que el Presidente “ha sido de los más abanderados de la lucha contra la corrupción” y no avalaría irregularidades: “Él mismo le dijo al gerente ‘tenga mucho cuidado, porque no acepto que a nuestra campaña lleguen recursos indebidos’”. Por eso, elevó un llamado a la calma: “Los colombianos y colombianas pueden estar tranquilos de haber elegido al Presidente y a mí como su vicepresidenta en términos de la dignidad, transparencia y compromiso (...) mucha de la financiación de esta campaña la gente la hizo en los territorios”.

Por otro lado, frente a la salida de Laura Sarabia y las supuestas chuzadas, Márquez indicó que se trató de una decisión del Presidente y que no participó en esa discusión: “Ella se retira para que se adelanten los procesos que tenga que adelantar la Fiscalía y yo creo que eso es lo más bueno que se puede hacer cuando se presenta una situación como esta”.

Racismo

La vicepresidenta aprovechó la entrevista para rechazar los actos de racismo que se han evidenciado desde su llegada al Gobierno y que han quedado al desnudo no solo en algunos medios de comunicación, sino en instancias judiciales. Muestra de ello, es el proceso que adelanta la Fiscalía contra 3 internautas señalados de generar alrededor de 12.000 mensajes de odio racial, de género y de clase.