Estos son los últimos diez campeones del Rally Dakar que arranca este sábado en Arabia Saudita

El francés David Castera, director de la carrera, entregó detalles de la competencia que, en 2026, llega a su edición 48.

  • El Rally Dakar buscará, desde este sábado, al nuevo monarca de la competencia que llega a eu edición 48 en 2026. FOTO TOMADA X@dakar
    El Rally Dakar buscará, desde este sábado, al nuevo monarca de la competencia que llega a eu edición 48 en 2026. FOTO TOMADA X@dakar
Agencia AFP
hace 14 horas
bookmark

La edición 2026 del Rally Dakar en Arabia Saudita, que comienza el sábado, tiene un recorrido “difícil pero equilibrado” para que los participantes vivan una experiencia “única”, dijo el director del evento, el francés David Castera, descartando por ahora un regreso a África.

Le puede interesar: Las grandes pérdidas para la cultura y el deporte mundial en 2025

Al mencionar sobre las novedades de la edición 48 en 2026, Castera mencionó que “hemos querido que sea como siempre, difícil, pero también equilibrado, porque tenemos 5.000 kilómetros de especiales (tramos cronometrados), repartidos casi igual en la primera semana como en la segunda”.

De igual forma, enfatizó en que “hay un mismo nivel de dificultad en las dos semanas. Así que hemos buscado sobre todo el equilibrio para tratar de tener una carrera con las mayores dificultades posibles hasta la línea de meta”. Y anexó, “con todo mi equipo, tengo por misión intentar poner en pie una prueba para los que vienen a ganar, pero algo específico que tenemos es que hay también muchos pilotos amateurs, gente que viene a soñar y a vivir la experiencia, una aventura, un paréntesis en su vida”.

Puede leer: “Llevo años sintiendo que sería mi última gran oportunidad”: Carlos Sainz se confiesa antes del arranque del Rally Dakar

Finalmente, concluyó que “mi objetivo es llegar a gestionar todo eso para que puedan vivir esa experiencia, la de algo único en un mundo lleno de ansiedad”.

Estos son los últimos diez campeones del Rally Dakar en automóviles

2025: Yazeed Al-Rajhi-Timo Gottschalk (SAU-GER), Toyota Hilux Overdrive

2024: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP), Audi RS Q e-tron E2

2023: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota GR DKR Hilux

2022: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota GR DKR Hilux

2021: Stéphane Peterhansel-Edouard Boulanger (FRA), Mini JCW Buggy

Lea también: Dos colombianos competirán en la edición 2025 del Rally Dakar en Arabia Saudita

2020: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP) Mini JCW Buggy

2019: Nasser Al-Attiyah-Mathieu Baumel (QAT-FRA), Toyota Hilux

2018: Carlos Sainz-Lucas Cruz (ESP), Peugeot 3008 DKR Maxi

2017: Stéphane Peterhansel-Jean-Paul Cottret (FRA), Peugeot 2008 DKR

2016: Stéphane Peterhansel-Jean-Paul Cottret (FRA), Peugeot 2008 DKR

Bloque de preguntas y respuestas

¿Cuándo comienza el Rally Dakar 2026?
El Rally Dakar 2026 inicia este sábado en Arabia Saudita y se extenderá durante dos semanas de competencia.
¿Cuántos kilómetros tendrá el Dakar 2026?
La carrera contará con cerca de 5.000 kilómetros de tramos cronometrados, repartidos de manera equilibrada entre la primera y la segunda semana.

