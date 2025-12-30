Conozca los países que por razones religiosas o culturales no celebran Año Nuevo el 1 de enero

Mientras gran parte del mundo se prepara para la cuenta regresiva del 1 de enero, para millones de personas esta fecha es un día común y corriente. Debido a motivos culturales, religiosos o el uso de calendarios distintos al gregoriano, diversas naciones festejan el inicio de un nuevo ciclo en fechas totalmente diferentes. Pues el mundo tiene una diversidad de calendarios en donde una mayoría de naciones ha decidido regirse por el calendario introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582, quien buscaba corregir inexactitudes del calendario juliano, algunos han decidido seguir el conteo de los días, mese y años a la medida de la herencia de sus ancestros. Lea también: ¿Cuál es el origen de los rituales y agüeros de Año Nuevo? Por esta razón, son varias las regiones y naciones que tendrán su celebración del recibimiento de un nuevo año en otras épocas diferentes al 1 de enero, como lo hace en su mayoría el mundo occidental.

Asia Oriental y la influencia de la Luna para recibir el Año Nuevo

China es quizás el ejemplo más emblemático de una celebración alternativa con su Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, pues para el 2026 la festividad comenzará oficialmente el 17 de febrero, marcando el inicio del año del Caballo de Fuego, símbolo de impulso a la acción.

Tradiciones similares se mantienen en Corea del Sur, con el Festival Seollal, y en Vietnam, donde las reuniones familiares y los rituales ancestrales superan en importancia al calendario civil.

El mundo islámico y la conexión del Año Nuevo con el recogimiento espiritual

En países de mayoría musulmana, como Arabia Saudita, Irán y Afganistán, el calendario que rige la vida religiosa es el Hijri, un sistema lunar que no coincide con los meses occidentales. Por eso, en estas naciones las celebraciones del 1 de enero están fuertemente restringidas, ya que el Año Nuevo Islámico comienza con el mes de Muharram, el cual, más que una fiesta con fuegos artificiales, esta fecha representa un periodo de reflexión, introspección profunda y recogimiento espiritual para los creyentes.

Tailandia da el paso en el calendario con la purificación del agua

Pese a que Tailandia reconoce el 1 de enero por motivos turísticos, su verdadera festividad tradicional es el Songkran, que tiene lugar en abril en una fiesta conocida como la “Fiesta del Agua” en donde los ciudadanos se lanzan agua en las calles como un ritual de purificación y renovación para recibir el nuevo ciclo.

India recibe el año con el Festival de las Luces

Aunque India tiene la peculiaridad de que su enorme diversidad cultural le permite la existencia de varios años nuevos regionales, la celebración más conocida es el Diwali o Festival de las Luces, que suele celebrarse entre octubre y noviembre.

En esta fiesta, las familias encienden durante cinco días lámparas de aceite y realizan oraciones a la diosa Lakshmi para simbolizar el triunfo del bien sobre el mal y de la luz sobre la oscuridad.

Otras tradiciones milenarias en Medio Oriente y África para recibir su Año Nuevo