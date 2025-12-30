Conozca los países que por razones religiosas o culturales no celebran Año Nuevo el 1 de enero

Mientras gran parte del mundo se prepara para la cuenta regresiva del 1 de enero, para millones de personas esta fecha es un día común y corriente. Debido a motivos culturales, religiosos o el uso de calendarios distintos al gregoriano, diversas naciones festejan el inicio de un nuevo ciclo en fechas totalmente diferentes.
Pues el mundo tiene una diversidad de calendarios en donde una mayoría de naciones ha decidido regirse por el calendario introducido por el Papa Gregorio XIII en 1582, quien buscaba corregir inexactitudes del calendario juliano, algunos han decidido seguir el conteo de los días, mese y años a la medida de la herencia de sus ancestros.
Por esta razón, son varias las regiones y naciones que tendrán su celebración del recibimiento de un nuevo año en otras épocas diferentes al 1 de enero, como lo hace en su mayoría el mundo occidental.